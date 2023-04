Entenda Caso: MOBILIZAÇÃO DE COMBATE À DENGUE CHEGA À REGIÃO NORTE DA CIDADE

A força-tarefa de combate à dengue desenvolvida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu chegou hoje (03) ao bairro Cidade Nova, região Norte da cidade, onde quase dois mil imóveis serão vistoriados até o período da tarde. Acompanhados dos agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), servidores de diversas secretarias e autarquias do município percorreram as ruas para sensibilizar os moradores sobre o descarte correto de resíduos e a eliminação de objetos que possam acumular água. Também foram distribuídos panfletos informativos sobre os sintomas da doença e sacos de lixo para que a população faça a limpeza dos quintais.

“É importante que aos moradores tenham consciência e façam o descarte correto de resíduos. Além da coleta de lixo domiciliar, a prefeitura oferta caçambas para o descarte de entulhos, possui o programa de coleta seletiva para os materiais recicláveis e mantém de forma gratuita o descarte de inertes no aterro sanitário”, informou Rosani Borba, coordenadora do programa de Coleta Seletiva.

No Cidade Nova I a coleta seletiva ocorre todas as sextas-feiras e no Cidade Nova II ela acontece sempre às quartas-feiras.

Vistorias ambientais

Durante a ação, na manhã desta segunda-feira, os agentes do CCZ intensificaram as vistorias ambientais, eliminando criadouros e informando a população sobre as práticas efetivas de controle do mosquito.

“Estamos mobilizando a população, tirando as duvidas sobre os sintomas das arboviroses, como a dengue e a chikungunya, orientando sobre a limpeza de calhas, ralos, vasos e outros objetos, além de eliminar ou tratar locais que possam servir de criadouro”, detalhou a supervisora técnica do CCZ, Renata Defante Lopes.

Pontos estratégicos de baixo e alto risco, como borracharias e ferro velhos, também foram vistoriados pelo CCZ. Equipes da secretaria de Obras fizeram a remoção de entulhos de terrenos baldios e o encaminhamento ao aterro sanitário. Essa é quarta mobilização realizada pela Prefeitura nas últimas semanas, além das limpezas em prédios abandonados e das roçadas em terrenos particulares.

A fiscalização da Secretaria da Fazenda também segue atuando para vistoriar locais denunciados, através do aplicativo eOuve e da central 156, e multar proprietários de imóveis ou terrenos sujos. As mobilizações estão sendo organizadas pela Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade e envolvem todas as secretarias e autarquias do município.

Números

Foz do Iguaçu tem até agora 1.663 casos confirmados de dengue e mais de 24 mil notificações, desde o início do ano epidemiológico (agosto de 2022). Cinco óbitos já foram registrados no município. Os casos confirmados de Chikungunya somam 76 de pessoas residentes em Foz e 169 de não residentes, além de 520 notificações.