Prisão: MORAES NEGA PEDIDO DE SILVEIRA DE REVOGAR PRISÃO E DESBLOQUEAR REDES

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou nesta 2ª feira (3.abr.2023) o pedido apresentado pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) para revogar sua prisão e desbloquear seus perfis nas redes sociais. Eis a íntegra (157 KB) da decisão.

O ex-deputado está preso preventivamente (quando não há prazo para terminar) desde 2 de fevereiro, pelo descumprimento de medidas cautelares –por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de acessar as plataformas. Ele foi detido em Petrópolis (RJ) em 2 de fevereiro, 1 dia depois de perder o foro privilegiado, por não ter mais mandato na Câmara.

Em 20 de abril, Silveira foi condenado no STF a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, em determinação que previa, também, a perda de mandato do ex-deputado e suspensão de seus direitos políticos enquanto durasse a condenação.

Os ministros consideraram que Silveira cometeu os crimes de tentar impedir o livre exercício dos Poderes e agredir verbalmente e ameaçar integrantes da Suprema Corte.

No dia seguinte, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu graça constitucional ao deputado, anulando a pena. No STF, existem em curso ações que questionam a constitucionalidade do indulto concedido a Silveira.

Moraes afirma na decisão desta 2ª feira ser “absolutamente necessário definir o exato momento em que o Decreto Presidencial de Indulto permitirá a decretação de extinção da punibilidade pelo Poder Judiciário“.

Uma das ações em que os ministros debaterão a legalidade do benefício concedido por Bolsonaro, a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 964, foi pautada pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber, para ser julgada em 13 de abril.