Evento: GINCANA DA UCP ARRECADA ALIMENTOS E FORTALECE VÍNCULOS COM A SOCIEDADE DA FRONTEIRA

Em um evento realizado pela Coordenação de Bem-Estar Estudantil, a Universidade Central do Paraguai (UCP) realizou no final de semana uma gincana onde centenas de quilos de alimentos perecíveis foram arrecadados e serão distribuídos entre comunidade carente de Pedro Juan Caballero, Zanja Pyta, Ponta Porã e outros municípios atendidos pelas ações sociais da instituição.



O evento foi realizado no Centro Municipal de Alto Rendimento (CADEM) de Pedro Juan Caballero e segundo a psicóloga Jéssica Carine Luís, Coordenadora de Bem-Estar Estudantil, faz parte do calendário de atividades da UCP e serve para o fortalecimento das relações entre os alunos e a sociedade fronteiriça. Além disso, segundo Jéssica, serve como como estímulo para os académicos que estão longe das suas famílias e que uma atividade de entretenimento que estimule o seu bem-estar e sirva de apoio psicológico.

O evento contou também com a participação das atléticas da UCP e da bateria da faculdade que sempre abrilhante eventos culturais e esportivos em Pedro Juan Caballero.