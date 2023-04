Fim da Correria: DETRAN-PR TEM NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) ampliou o horário de atendimento e passa a fechar às 17h, ao invés das 14h. De acordo com o órgão, o objetivo é aumentar a comodidade e a praticidade para os motoristas. O atendimento presencial é exigido no caso de serviços relacionados a carros no geral.

As mudanças foram anunciadas nesta quarta-feira (5). O novo horário, das 8h às 17h, vale para todas as unidades do Estado, Ciretrans e também de postos avançados. Outra mudança é que, agora, se torna possível agendar serviços em qualquer unidade do Paraná, sem estar no município de residência.

As reclamações da população sobre o horário curto de atendimento no Detran-PR eram constantes. Agora, a expectativa é que o fluxo de agendamentos melhore.

Outros serviços do Detran-PR, como agendamentos de exames e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda podem ser resolvidos diretamente no site do órgão ou pelo aplicativo DetranInteligente.