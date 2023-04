Obras: ILUMINAÇÃO DO TRECHO URBANO DA BR-277 COMEÇA SER ENTREGUE EM ABRIL

A iluminação dos trechos urbanos da BR-277 entre Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu começa a ser entregue na próxima semana com a ligação da energia entre os viadutos das avenidas Tancredo Neves e Paraná. No total serão 20 quilômetros de obras entre as três cidades que serão concluídas, por etapas, até o final de dezembro.

Atualmente, segundo a Itaipu Binacional, 12,63% das obras já foram entregues. Em Foz do Iguaçu, os serviços estão em andamento na rodovia, entre a Avenida Paraná, passando pelo viaduto de acesso à cidade (já iluminado) até a região de Três Lagoas. “O turismo rodoviário é o que mais cresceu nos últimos dois anos, em um raio de 500 a 1.000 quilômetros. E a BR-277 é a única rodovia de acesso à Foz do Iguaçu para o visitante brasileiro”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

“A iluminação dos trechos urbanos da rodovia não garante segurança ao tráfego como amplia as condições para visitar Foz do Iguaçu como os atrativos e acessos a Santa Terezinha e São Miguel”, completou.

Convênio

De acordo com o diretor de Iluminação Pública, Pedro Rodrigues, a instalação da iluminação começou em agosto de 2022 e até o momento foram realizadas 12,63% do total. A previsão para o término das obras é dezembro. Serão feitas entregas parciais, ou seja, conforme a Copel libere o circuito, ele já será ligado. Há previsão de que, até a próxima semana, Foz do Iguaçu já tenha um trecho iluminado entre os viadutos da avenida Tancredo Neves e da avenida Paraná.

A iluminação da BR-277 faz parte do conjunto de obras custeadas pela Itaipu que inclui a construção da segunda ponte, acessos complementares, perimetral leste, duplicação da BR-469 (Rodovia das Cataratas), reforma e ampliação do aeroporto internacional e a duplicação do acesso ao terminal aeroportuário, além de obras de menor porte. No total, a binacional está investindo R$ 1,5 bilhão nas empreitadas.

A maior parte dos convênios foi firmada entre Itaipu, Governo do Estado e a prefeitura. No caso da iluminação da rodovia, os investimentos chegam a R$ 9,6 milhões entre obras e supervisão. As obras estão sendo executadas em Foz do Iguaçu (11 km), Santa Terezinha de Itaipu (5 km) e São Miguel do Iguaçu (4 km). As obras foram licitadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, por meio do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). A empresa Quantum Engenharia, de São José (SC), toca as obras sob a supervisão da Montax Engenharia e Consultoria.

Obras

Os serviços estão sendo executados entre os quilômetros 719 a 730 em Foz Iguaçu, entre os quilômetros 707 a 712 em Santa Terezinha de Itaipu, e entre os quilômetros 686 a 691 em São Miguel do Iguaçu.

Estão sendo instalados 286 conjuntos de poste simples de nove metros de altura, 370 conjuntos de postes duplos de nove metros de altura, e 29 conjuntos de postes simples de nove metros de altura fixados em barreira de concreto New Jersey, nos locais onde não há canteiro central.

Os três tipos de conjuntos utilizarão luminárias LED de 250 W, que também substituirão 229 luminárias do tipo LM-3, atualmente em uso na rodovia.

Além disso, estão sendo executados 1.485 metros de travessia subterrânea por meio do uso de método não destrutivo, com instalação de 153 caixas de passagem para a nova rede elétrica.