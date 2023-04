Tragédia: CRECHE É ALVO DE ATAQUE E AO MENOS 4 CRIANÇAS SÃO MORTAS

Uma creche foi alvo de ataque na manhã desta quarta-feira, 5, em Blumenau, em Santa Catarina. Ao menos quatro crianças foram mortas, sendo três meninos e uma menina entre 4 e 7 anos, e outras cinco ficaram feridas e conduzidas ao hospital para atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito de 25 anos pulou o muro, invadiu a creche Cantinho do Bom Pastor, localizado na Rua dos Caçadores, no bairro Velha, e atacou as crianças com uma machadinha de forma aleatória. As vítimas, que brincavam no parquinho da unidade escolar privada, foram atingidas na cabeça.

“O autor pulou o muro armado com uma arma branca, do tipo machadinha, e desferiu golpes nas crianças, especialmente na região da cabeça, o que levou ao óbito dessas crianças”, descreveu o tenente-coronel Diogo de Souza Clarindo, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau.

As vítimas do ataque são:

• Bernardo Cunha Machado – 5 anos

• Bernardo Pabest da Cunha – 4 anos

• Larissa Maia Toldo – 7 anos

• Enzo Marchesin Barbosa – 4 anos

Segundo os bombeiros, havia 40 crianças na creche no momento do ataque. Entre os feridos, quatro crianças –duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos– foram levadas para o Hospital Santo Antônio. Uma delas está em estado grave, outra em quadro “intermediário” e duas com ferimentos leves.

“Elas foram atendidas pela equipe de urgência e emergência e as famílias estão recebendo apoio da equipe multiprofissional da instituição”, disse o hospital em nota. Uma quinta criança com ferimentos leves foi levada pela mãe para o Hospital Santa Isabel, segundo a Prefeitura de Blumenau.

A Polícia Civil diz que o agressor não é parente de nenhum aluno e, aparentemente, não tem nenhuma ligação com a unidade de ensino.

Nas redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), confirmou que o autor do ataque já foi preso.

“É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos”, escreveu o governador.

Jorginho Mello também informou que determinou imediatamente a ação das forças de segurança, que já estão no local. “O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor”, acrescentou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pais desesperados e chorando em frente à creche, tentando ter notícias das crianças. Os familiares estão sendo autorizados a entrar no local.

É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. — Jorginho Mello (@jorginhomello) April 5, 2023

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o ataque, que deixou ao menos quatro crianças mortas. Chamando o caso de ‘monstruosidade’, o presidente se solidarizou com as famílias das vítimas e com a comunidade da região.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas”, disse Lula.

Professora se trancou com bebês

Uma professora se trancou com bebês em uma sala para salvá-los do ataque criminoso à creche, na manhã desta quarta-feira, 5. Simone revelou, em entrevista a jornalistas do lado de fora da unidade, que viveu momentos de tensão e agiu rápido para proteger as crianças.

“Eu tranquei os bebês em uma sala e me tranquei com eles. Na hora que saí, ele [o criminoso] já não estava mais”, relatou. “Aquela cena que você nunca imagina ver na vida”, completou, emocionada.