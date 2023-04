Na região de Donetsk, as forças russas eliminaram mais de 250 combatentes do adversário.

Na região de Donetsk, as forças russas eliminaram mais de 250 combatentes do adversário.

Na região de Kherson, até 60 militares ucranianos foram eliminados em confrontos com as forças russas .

Na região de Kherson, até 60 militares ucranianos foram eliminados em confrontos com as forças russas .

De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 406 aviões, 228 helicópteros, 3.716 drones, 415 sistemas de defesa antiaérea, 8.593 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.078 lançadores múltiplos de foguetes, 4.543 peças de artilharia de campanha e morteiros e 9.387 veículos militares especiais do adversário.

De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 406 aviões, 228 helicópteros, 3.716 drones, 415 sistemas de defesa antiaérea, 8.593 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.078 lançadores múltiplos de foguetes, 4.543 peças de artilharia de campanha e morteiros e 9.387 veículos militares especiais do adversário.

Operação especial russa

Durante a operação, o Exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da república de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie junto do mar de Azov e uma parte da região de Carcóvia.

Durante a operação, o Exército russo, junto com as forças das repúblicas de Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da república de Donetsk, inclusive Volnovakha, Mariupol e Svyatogorsk, bem como toda a região de Kherson, áreas de Zaporozhie junto do mar de Azov e uma parte da região de Carcóvia.