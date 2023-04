Massacre: POLÍCIA INVESTIGA AMEAÇAS EM FACULDADE PARTICULAR

A Polícia Civil de São Paulo investiga a autoria de mensagens com ameaças de um massacre escritas nessa semana no campus da Universidade Paulista (UNIP), na unidade do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

As mensagens foram encontradas por alunos e funcionários em um banheiro masculino na noite de quarta-feira (5/4). Com referências e teor nazistas, os escritos afirmam que um atentado estaria sendo programado para o próximo dia 12, quarta-feira.

Diversas mensagens e fotos sobre as ameaças foram publicadas por alunos da universidade nas redes sociais. As postagens também mostram viaturas da Polícia Militar no local.

Alguns alunos afirmam estarem com receio de irem às aulas por conta das ameaças.

Além disso, a Educafro, ONG que atua no área da educação, também recebeu alertas de um aluno sobre as mensagens.

O diretor executivo da entidade, Frei David Santos, enviou uma mensagem ao governador Tarcísio de Freitas no sábado (8/4) solicitando que o mandatário enviasse o caso para ser investigado pela polícia.

Segundo o frei, Tarcísio respondeu que faria isso “imediatamente”.

O Metrópoles não conseguiu contato com a universidade neste domingo (9/4).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública que o caso está sendo investigado e que o diretor do estabelecimento foi orientado a comparecer na sede do 52º DP para passar mais detalhes do fato.

Ameaças

Desde o ataque ocorrido na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, no dia 27 de março, quando uma professora foi morta a facadas por um aluno de 13 anos e outras quatro pessoas ficaram feridas, a Polícia Civil de São Paulo tem tido um aumento nos registros de boletins de ocorrência sobre ameaças em escolas.

De acordo com o governo do estado, até a última quinta-feira (6/5), a polícia registrou 279 casos de ameaças de possíveis ataques a escolas no estado em apenas uma semana.