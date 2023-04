Acordo: RÚSSIA AUMENTA EXPORTAÇÕES DE DIESEL PARA A AMÉRICA LATINA

A Rússia aumentou suas exportações de diesel para o Brasil e outras partes da América Latina após um embargo aos embarques para a Europa, disseram traders e mostraram dados da Refinitiv Eikon.

A Rússia era o principal fornecedor de diesel para a Europa, onde as refinarias não produzem combustível suficiente para atender à demanda doméstica de carros a diesel.

Mas um embargo total da UE aos produtos petrolíferos russos desde 5 de fevereiro desviou as exportações russas de diesel para a Ásia, África, Oriente Médio e carregamentos entre destinos.

No mês passado, a Rússia também enviou mais de 580.000 toneladas para a América Latina e América do Sul, com quase 440.000 toneladas desses volumes indo para o Brasil, e outras 140.000 toneladas ao Panamá, Uruguai e Cuba, mostraram dados da Refinitiv.

No total, o fornecimento de diesel dos portos controlados pela Rússia para o Brasil totalizou 663.000 toneladas em janeiro-março de 2023, após 74.000 toneladas em todo o ano de 2022, segundo dados da Refinitiv.

Pelo menos uma carga de diesel da Rússia foi transportada de um navio-tanque para outro perto do porto de Lomé, no Togo, no mês passado, e seguiu para a América do Sul, possivelmente para o Brasil, segundo dados da Refinitiv Eikon.

