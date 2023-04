ChatGPT e IA: O QUE OS CHATBOTS SABEM SOBRE NÓS E COM QUEM COMPARTILHAM DADOS?

Os chatbots de inteligência artificial, como ChatGPT da OpenAI e Bard do Google, têm avançado rapidamente, gerando preocupações sobre privacidade e segurança dos usuários. Especialistas afirmam que o impacto dessas tecnologias na privacidade depende do treinamento dos bots e do nível de interação planejada com os usuários. Esses chatbots têm acesso a grandes volumes de dados, como os do repositório Common Crawl, tornando difícil filtrar completamente as informações utilizadas.

Ocorreram casos em que os chatbots divulgaram informações pessoais, como números de telefone. Embora seja improvável que a OpenAI colete informações sensíveis intencionalmente, a possibilidade de dados privados serem incorporados aos modelos é real.

A OpenAI não se manifestou sobre medidas de proteção à privacidade e não explicou como lida com informações pessoais identificáveis em seus conjuntos de treinamento. Por outro lado, o Google afirma ter programado medidas de segurança no Bard para evitar o compartilhamento de informações pessoais identificáveis durante as conversas.

O uso do software também pode representar riscos à privacidade. As políticas da OpenAI e do Google mencionam várias categorias de informações coletadas sobre os usuários, algumas potencialmente identificáveis.

Além disso, o ChatGPT informa que as conversas podem ser revisadas por seus treinadores de IA para melhorar os sistemas. A transparência nas políticas de privacidade e nos procedimentos de proteção de dados é essencial para construir e manter a confiança dos usuários.