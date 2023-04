Inteligência do Pentágono: O QUE SE SABE SOBRE O GRANDE VAZAMENTO DE DOCUMENTOS

O governo Biden está se esforçando para avaliar e conter as consequências de um grande vazamento de documentos confidenciais do Pentágono que abalou autoridades americanas, membros do Congresso e aliados importantes nos últimos dias.

O Departamento de Justiça está investigando como os documentos altamente confidenciais, que incluem detalhes sobre como os EUA espionam amigos e inimigos, bem como informações sobre a guerra na Ucrânia, acabaram em sites de mídia social.

Mas, até o momento, pouco se sabe sobre quem pode ter sido o responsável pelo vazamento ou como alguns dos segredos mais bem guardados do país acabaram em sites de mídia social.

O Departamento de Defesa ainda está analisando o assunto e tomou medidas para restringir o fluxo de tais documentos altamente confidenciais, disseram autoridades, que normalmente estão disponíveis em qualquer dia para centenas de pessoas em todo o governo.

O Pentágono fez um “esforço interagências” para avaliar o impacto do vazamento, mas autoridades dos EUA e aliados próximos já temem que as revelações possam colocar em risco fontes sensíveis e comprometer importantes relações estrangeiras.

Os legisladores do Congresso também expressaram preocupação sobre o aparente escopo do vazamento e a sensibilidade dos documentos publicados online, mas permanecem no escuro sobre o que ocorreu.

Os líderes do Comitê de Inteligência da Câmara e do Senado estão exigindo respostas do governo Biden.

O presidente da Câmara de Inteligência, o deputado Mike Turner, deve receber um briefing na segunda-feira e seus colegas do Senado também solicitaram um.

Veja abaixo o que sabemos sobre o vazamento até agora.

O que aconteceu?

Os documentos apareceram online no mês passado na plataforma de mídia social Discord, de acordo com capturas de tela das postagens analisadas pela CNN.

As postagens são fotos de documentos amassados colocados em cima de revistas e cercados por outros objetos aleatórios, como sacolas com zíper e cola.

É como se tivessem sido dobrados às pressas e enfiados em um bolso antes de serem removidos de um local seguro, disse à CNN uma fonte familiarizada com esses tipos de documentos.

Um porta-voz do Discord confirmou em um comunicado no domingo (9) que eles estão cooperando com as autoridades na investigação.

Todos os documentos descobertos na sexta-feira (7) continham marcações confidenciais, algumas ultrassecretas – o mais alto nível de classificação.

Não está claro quem está por trás dos vazamentos e onde, exatamente, eles se originaram.

O que está nos documentos?

A CNN revisou 53 documentos vazados, todos os quais parecem ter sido produzidos entre meados de fevereiro e início de março.

Eles contêm uma ampla gama de informações altamente confidenciais – fornecendo uma rara janela de como os EUA espionam aliados e adversários.

Alguns dos documentos, que as autoridades americanas dizem ser autênticos, expõem a extensão da espionagem dos EUA em aliados importantes, incluindo Coreia do Sul, Israel e Ucrânia.

Outros revelam até que ponto os EUA penetraram no Ministério da Defesa russo e na organização mercenária russa Grupo Wagner, em grande parte por meio de comunicações interceptadas e fontes humanas, que agora podem ser cortadas ou colocadas em perigo.

Outros ainda divulgam as principais fraquezas no armamento ucraniano, defesa aérea e tamanho e prontidão do batalhão em um ponto crítico da guerra, à medida que as forças ucranianas se preparam para lançar uma contra-ofensiva contra os russos – e assim que os EUA e a Ucrânia começaram a desenvolver um relacionamento mais mutuamente confiável sobre o compartilhamento de inteligência.

Um documento revela que os EUA têm espionado o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Isso não é surpreendente, disse uma fonte próxima a Zelensky, mas as autoridades ucranianas estão profundamente frustradas com o vazamento.

O relatório de inteligência dos EUA, que tem como fonte a inteligência de sinais, diz que Zelensky no final de fevereiro “sugeriu atacar locais de implantação russos no Oblast de Rostov da Rússia” usando veículos aéreos não tripulados, já que a Ucrânia não possui armas de longo alcance capazes de chegar tão longe.

A inteligência de sinais inclui comunicações interceptadas e é amplamente definida pela Agência de Segurança Nacional como “inteligência derivada de sinais e sistemas eletrônicos usados por alvos estrangeiros, como sistemas de comunicações, radares e sistemas de armas”.

Outro documento descreve, em detalhes notáveis, uma conversa entre dois altos funcionários da segurança nacional sul-coreana sobre as preocupações do Conselho de Segurança Nacional do país sobre um pedido de munição dos EUA.

Os funcionários temiam que fornecer a munição, que os EUA enviariam para a Ucrânia, violaria a política da Coreia do Sul de não fornecer ajuda letal a países em guerra.

De acordo com o documento, um dos funcionários sugeriu então uma forma de contornar a política sem realmente mudá-la – vendendo a munição para a Polônia.

O documento já gerou polêmica em Seul, com autoridades sul-coreanas dizendo a repórteres que planejam levantar a questão com Washington. Um relatório de inteligência sobre Israel, entretanto, provocou indignação em Jerusalém.

O relatório, produzido pela CIA e obtido da inteligência de sinais, diz que a principal agência de inteligência de Israel, o Mossad, encorajou protestos contra o novo governo do país – “incluindo vários apelos explícitos à ação”, alega o relatório.

Como os aliados dos EUA estão reagindo?

Embora os aliados dos EUA saibam que a comunidade de inteligência americana coleta informações sobre nações amigas, diplomatas de alguns dos países mencionados disseram à CNN que era frustrante – e prejudicial à reputação do país – ver essas informações expostas publicamente.

Eles estão fazendo avaliações de danos, lutando para determinar se alguma de suas próprias fontes e métodos foram comprometidos pelo vazamento.

“Esperamos que os EUA compartilhem uma avaliação de danos conosco nos próximos dias, mas não podemos esperar por sua avaliação. No momento, estamos fazendo o nosso próprio”, disse um funcionário de um país que faz parte do acordo de compartilhamento de inteligência Five Eyes com os EUA, que inclui Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

“Estamos examinando esses documentos para descobrir se alguma das informações se originou de nossa coleção”, disse o funcionário.

Um segundo oficial da nação Five Eyes expressou preocupação com o vazamento de informações sobre a guerra na Ucrânia, prejudicando o país no campo de batalha.

O funcionário também apontou que foi alarmante ver um dos documentos de fevereiro intitulado “Rússia-Ucrânia: batalha pela região de Donbass provavelmente caminhando para um impasse ao longo de 2023”.

O documento observa os desafios de avaliar a “durabilidade das operações da Ucrânia”.

“Ganhos para a Ucrânia serão difíceis de alcançar, mas não ajuda ter a avaliação privada dos EUA apontando para um provável impasse de um ano revelada publicamente”, disse o funcionário.

Mykhailo Podolyak, assessor do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, disse em seu canal Telegram na sexta-feira (7) que acredita que os documentos divulgados não são autênticos, “não têm nada a ver com os planos reais da Ucrânia” e são baseados em “ uma grande quantidade de informações fictícias” divulgadas pela Rússia.

Ainda assim, a Ucrânia já alterou alguns de seus planos militares por causa do vazamento, disse uma fonte próxima a Zelensky à CNN.

Funcionários do governo dos EUA “estão se envolvendo com aliados e parceiros em altos níveis sobre isso, inclusive para tranquilizá-los de nosso compromisso em proteger a inteligência e a fidelidade de garantir nossas parcerias” após o vazamento, disse o vice-porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, na segunda.

No Departamento de Estado, a vice-secretária de Estado Wendy Sherman foi escolhida para liderar a resposta diplomática, de acordo com uma autoridade americana familiarizada com o assunto.

Patel não quis entrar em detalhes sobre com quais países os EUA se envolveram, apenas dizendo que “esse trabalho está em andamento”.

Quem está investigando?

O Departamento de Justiça iniciou uma investigação e o Departamento de Defesa também está analisando o assunto.

“O Departamento de Defesa continua revisando e avaliando a validade dos documentos fotografados que circulam em sites de mídia social e que parecem conter material sensível e altamente confidenciais”, disse a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, em um comunicado no fim de semana.

“Foi feito um esforço interagências, focado em avaliar o impacto que esses documentos fotografados poderiam ter na segurança nacional dos EUA e em nossos aliados e parceiros.”

Singh acrescentou que as autoridades americanas conversaram com aliados e parceiros no fim de semana sobre o vazamento e informaram “comitês relevantes do Congresso”.

O Estado-Maior Conjunto, que compreende a liderança uniformizada mais sênior do Departamento de Defesa que assessora o presidente, está examinando suas listas de distribuição para ver quem recebe esses relatórios, disse um oficial da Defesa.

Muitos dos documentos tinham marcações indicando que foram produzidos pelo braço de inteligência do Estado-Maior Conjunto, conhecido como J2, e parecem ser documentos informativos.

A equipe do Pentágono que trabalha para determinar a escala e o escopo do vazamento inclui assuntos legislativos, assuntos públicos, política, conselho geral, inteligência e segurança e escritórios conjuntos do Departamento de Defesa, disse o assistente do secretário de Defesa para Assuntos Públicos, Chris Meagher, na segunda.

Questionado se o governo tem alguma ideia de quem vazou os documentos, o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, disse que o Departamento de Defesa encaminhou o caso ao Departamento de Justiça para investigação criminal e dirigiu perguntas a eles.

“Não estou ciente de que eles tenham chegado a qualquer conclusão neste ponto sobre de onde vêm”, disse Kirby.

Questionado se o governo acredita que o vazamento está contido ou se há uma ameaça em andamento, Kirby respondeu: “Não sabemos”.