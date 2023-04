Promessa: TURISMO DE FOZ DO IGUAÇU VAI CRESCER AINDA MAIS, DIZ NOVO SECRETÁRIO

O novo secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, André Alliana, anunciou durante a cerimônia de transmissão de posse, nesta segunda-feira (10), que irá trabalhar junto com o trade turístico para fortalecer e aumentar o tempo de visitação ao Destino Iguaçu.

Ele próprio, que é empresário do setor, apostou no turismo para incrementar a geração de emprego e renda na cidade. De acordo com Alliana, o momento é de muito otimismo, considerando a boa relação com a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico Itaipu e os governos federal e estadual. “O clima não é só de retomada, mas de crescimento. Ano que vem vamos superar e muito os índices de 2019 (antes da pandemia da covid-19)”, ressaltou o secretário.

O prefeito Chico Brasileiro destacou a capacidade de articulação política de André Alliana, o que acredita que trará muitos ganhos positivos para o Destino Iguaçu. “Foz do Iguaçu estará cada vez mais unida. Empresários, trabalhadores, entidades, segmentos da sociedade organizada, para fazer nossa cidade avançar. Trabalharemos de mãos dadas para enfrentar as adversidades e fazer de Foz uma referência muito maior no turismo internacional”, disse o prefeito.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, comentou que a indústria do turismo tem um papel determinante no desenvolvimento da economia de uma cidade, mas não basta só o dom da natureza, “tem que agregar valor àquilo que já existe”. Segundo ele, Foz está no “melhor momento”, em uma união entre a Itaipu, o PTI, a Prefeitura, Câmara Municipal e o trade turístico.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Yuri Benites, disse que o turismo pode funcionar sem apoio do poder público, mas, com a Itaipu e Prefeitura no processo, com a visão da inovação na divulgação turística, essa “é a receita do sucesso”.

Avanços no setor

Lourenço Kuerten, servidor público que ficou à frente da Secretaria de Turismo interinamente desde outubro, agradeceu a confiança do prefeito Chico Brasileiro e destacou os avanços da pasta desde 2017, que envolvem desde infraestrutura, equipamentos, como a renovação do quadro de servidores e a implantação do plano de cargos e salários, no ano passado.

Presenças

Também estavam presentes na cerimônia de transmissão de cargo o presidente do Codefoz, Fernando Castro Alves; o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni; o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Irineu Colombo; presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu (Acif), Danilo Vendrusculo; vereadores; secretários municipais; representantes dos municípios de fronteira; entre outras autoridades.