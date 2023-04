Pronunciamento: GOVERNO DIZ TER QUITADO R$ 526 MI EM DÍVIDAS EXTERNAS

O Brasil quitou, aproximadamente, R$ 526 milhões referentes a dívidas com órgãos internacionais de janeiro a abril deste ano, segundo informações dos ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento e Orçamento.

O governo afirma que foram pagas contribuições à CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), à OMS (Organização Mundial da Saúde), e à OMC (Organização Mundial do Comércio), entre outros órgãos internacionais com “atuação em áreas prioritárias da política externa brasileira”.

De acordo com os dados do ministério do Planejamento, o Brasil ainda tem um deficit de R$ 2,49 bilhões de anos anteriores. Além de R$ 1,79 bilhão de contribuições e integralizações referentes aos exercícios de 2023.

No total, R$ 4,28 bilhões devem ser gastos para quitar as dívidas com órgãos internacionais ao longo deste ano.

Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores e do Planejamento, disseram que o governo está “firmemente engajado no equacionamento das dívidas do Brasil com organismos internacionais”. Eis a íntegra da declaração (159 KB).

Os órgãos afirmaram que a quitação contribuirá para “aperfeiçoar as condições para a plena retomada da atuação brasileira na esfera internacional”.