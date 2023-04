Semelhança: LULA REPETE BOLSONARO E FAZ ACORDO COM TV ESTATAL DE XI JINPING

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fechará acordo com o CMG (Grupo de Mídia da China) durante visita ao país asiático. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também celebrou, em 2019, tratado com o conglomerado estatal de comunicação, controlado pelo Partido Comunista Chinês, para troca de conteúdo.

Quem toca as negociações é o CDESS (Conselho Econômico Social Sustentável), o chamado “Conselhão”, que foi recriado por Lula e ainda não teve sua 1ª reunião ou lista de participantes divulgada. O 1º encontro deve ser um evento para a reabertura do grupo em 4 de maio, com a presença do presidente da República.

“O memorando assinado entre o Brasil e o Grupo de Mídia da China (CMG) tem por objetivo estabelecer uma série de parcerias, como: cooperação de conteúdo, colaboração de inovação de tecnologias em desenvolvimento econômico e social; organização e cobertura de eventos”, escreveu a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) em nota ao Poder360.

O acordo firmado por Bolsonaro e Xi Jinping é de 2019 e foi selado durante visita do presidente chinês ao Brasil, em novembro daquele ano. O memorando de cooperação era entre o então Ministério da Cidadania, chefiado por Osmar Terra, e o CMG.

A ideia, à época, era promover o intercâmbio cultural e audiovisual (cinema e televisão). Nos termos do acordo, estava previsto o intercâmbio de filmes e programas televisivos e a promoção de festivais de cinema brasileiro na China e festivais de cinema chinês no Brasil, para divulgação recíproca de filmes.

Pretendia-se, ainda, iniciar conversas sobre a eventual possibilidade de estabelecer um canal de televisão por assinatura dedicado exclusivamente a programas e filmes sino-brasileiros.

Também em 2019, empresas privadas fecharam acordos parecidos com os chineses, como a Band, por exemplo.

Os termos se parecem com o que deve ser assinado por Lula. A SRI petista cita que haverá cooperação de conteúdo, de tecnologia, organização e cobertura de eventos.

Perguntada sobre como seria ao certo a cooperação com o CMG, a secretaria comandada por Alexandre Padilha disse não poder dar mais detalhes sobre o acordo.

Apesar disso, o governo brasileiro declara ter interesse em fechar mais tratados como o que será acertado com os chineses: “Acordos da mesma natureza estão sendo negociados pela SRI com Portugal e Espanha, e há interesse em estendê-los para outras nações da União Europeia, Estados Unidos e Canadá”.

Segundo a SRI, o Conselhão “analisa uma série de parcerias e acordos com países, com foco em inclusão digital, inovação, desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente”.

LULA VAI À CHINA

O acordo será assinado durante a 4ª visita de Lula à China. Ao todo, 7 presidentes brasileiros já visitaram o país desde o início das relações diplomáticas entre os 2 países.

A ida do petista estava inicialmente programada para 26 de março de 2023, mas foi adiada por orientação médica.

Lula foi diagnosticado com pneumonia leve e, apesar de os seus médicos dizerem que seu quadro de saúde era bom, ele ainda estaria no período de transmissão do vírus da Influenza A nos dias em que visitaria na China.

Lula terá compromissos públicos na China durante toda a estadia. A expectativa é de que o presidente brasileiro vá a Pequim, capital do país, e Xangai. O encontro com Xi Jinping será realizado em 14 de abril.

O governo brasileiro havia elencado uma série de acordos para discutir com o governo chinês. O Planalto trabalha com a expectativa de fechar ao menos 20 acordos em diversas áreas.

PEQUIM ELOGIA LULA

O jornal chinês Global Times publicou um editorial na 4ª feira (12.abr.2023) –pelo fuso horário da China– afirmando que a comunidade internacional tem grandes expectativas de que a China e o Brasil trabalhem juntos para promover a paz na Ucrânia. O veículo é controlado pelo Partido Comunista Chinês e representa uma das vozes, em inglês, sobre o pensamento do presidente Xi Jinping.

A visita do petista foi destaque na capa do jornal com a chamada: “Lula do Brasil será a estrela altamente esperada na visita à China“. Eis a íntegra (3 MB). O China Daily também sublinhou a chegada do presidente brasileiro: “Visita de Lula deve fortalecer laços China-Brasil“.

O editorial lembrou a proposta que Lula fez ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre criar um grupo de países para negociar o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na ocasião, segundo o Times, Lula teria pedido “respeito ao papel proeminente da China em garantir a paz mundial e mediar conflitos internacionais”.

O editorial do Times, inclusive, chama Lula de “velho amigo do povo chinês“.

Em outro ponto do texto, o jornal estatal chinês criticou os veículos de comunicação que, ao discutirem a estratégia de Lula de transformar o Brasil em “um grande jogador global” e uma potência econômica na América Latina, concentram as opiniões em uma inclinação para a China e os EUA.

O Times afirma que essa discussão é “extremamente desrespeitosa com o Brasil e cheia de atitudes hegemônicas“. O jornal disse ainda que “a China também é vítima do hegemonismo e nunca aponta os dedos para os assuntos internos e externos do Brasil. Além disso, acreditamos que os próprios brasileiros são os que melhor sabem onde estão os seus interesses“.