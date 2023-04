Cidade: MOBILIZAÇÃO DE COMBATE À DENGUE NA REGIÃO NORDESTE

A mobilização reunirá agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e servidores de diversas secretarias e autarquias do município, que irão percorrer as ruas para sensibilizar os moradores sobre o descarte correto de resíduos e a eliminação de objetos que possam acumular água.

Também serão distribuídos panfletos informativos sobre os sintomas da doença e sacos de lixo para que a população faça a limpeza dos quintais.

A Secretaria de Obras fará o recolhimento de entulhos em terrenos baldios e encaminhamento ao aterro sanitário.

Conforme o cronograma da Secretaria de Direitos Humanos, responsável pela organização dos mutirões, as equipes devem percorrer os bairros: Lagoa Dourada, Madre Tereza, Jardim Dourado, Lagoa Azul, Gleba Guarani e Ipanema, na quinta (13) e também na sexta-feira (14). Em caso de chuva, as ações serão canceladas e remarcadas para a próxima semana.

Região Nordeste

A região Nordeste apresentou um aumento no número de casos de dengue nas últimas semanas, e está entre as áreas prioritárias de atendimento. As áreas consideradas de maior risco (Sul, Leste e Norte) já receberam as mobilizações e o trabalho preventivo segue com as vistorias ambientais do CCZ. Foz do Iguaçu têm 2.026 casos confirmados da doença e mais de 30 mil notificações, de acordo com o último boletim epidemiológico.