Esporte: FASE MUNICIPAL DOS JOGOS ESCOLARES REÚNE QUASE 300 ADOLESCENTES PARA AS DISPUTAS

Dentro de quadra, o clima é de competição e busca pela vitória. Ao redor, o ambiente é marcado pela torcida e descontração entre os adolescentes que disputam a fase municipal dos Jogos Escolares em Foz do Iguaçu. Os atletas do voleibol abriram as competições nesta semana.

São diversos meninos e meninas representando colégios estaduais e particulares de Foz do Iguaçu, em busca de uma vaga na fase regional da competição. Os jogos estão sendo realizados ao longo do dia, nos ginásios do Bairro Morumbi e Sebastião Flor.

O ponteiro da equipe do Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva, Gustavo de Oliveira, 16 anos, comemora a experiência de disputar a primeira competição esportiva da carreira.

“Está sendo uma sensação muito nova poder participar de uma competição com tantos colégios. Além de ser divertido, estamos colocando em prática tudo o que treinamos durante um ano, então vamos competir e aprender mais”, disse o jovem.

Tradição das escolas

Considerada uma das favoritas ao titulo, a equipe feminina do Colégio Estadual Cataratas do Iguaçu enfrentou uma troca de comando técnico no inicio do ano, antes de estrear em uma das principais competições do calendário esportivo do time.

“São mais de 15 anos marcando presença nesta competição, que é uma das mais importantes para nós. Não poderíamos ficar de fora e perder uma etapa tão marcante na formação profissional e pessoal de nossas atletas. Aqui eles conhecem outras pessoas, novas formas de jogo e se desenvolvem muito. Um título será consequência de um trabalho feito com dedicação”, afirmou Antonio Osmar Costa, diretor do colégio e técnico da equipe.Entre os espectadores das partidas estava Marcos Antunes, técnico da equipe feminina adulta de Foz do Iguaçu. Segundo ele, os Jogos Escolares são essenciais para o desenvolvimento do esporte, sendo o primeiro contato de muitos futuros atletas com as competições.

“A escola cumpre um papel muito importante no inicio da relação entre adolescentes e o esporte. Estamos responsáveis pela categoria adulta, mas sempre atentos ao que acontece no esporte de base. Por isso é importante que os professores incentivem e reconheçam potenciais atletas”, afirmou Antunes.

Jogos Escolares em Foz do Iguaçu

Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria da Educação, a Prefeitura de Foz é parceira na realização da Fase Municipal do evento. Os melhores colocados nesta etapa irão se credenciar para a Fase Regional.

As equipes masculinas e femininas de basquete iniciaram as competições nesta quarta-feira (12), com jogos no Ginásio do Flamenguinho até a sexta-feira (12), entre 9h às 16h.

As próximas competições agendadas serão: Badminton; Futsal; Tênis de Mesa; Vôlei; Vôlei de Praia e Xadrez.