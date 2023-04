Polícia Civil do Paraná alerta: QUEM COMPARTILHAR FALSAS AMEAÇAS DE ATAQUES ÀS ESCOLAS PODE SER RESPONSABILIZADO

A Polícia Civil do Paraná emitiu um alerta nesta quarta (12) com orientações do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) sobre as recentes ameaças escolares.