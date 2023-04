Possibilidade: INSTITUIÇÕES DEBATEM PROCESSOS DE LIBERAÇÃO DE EVENTOS EM FOZ

A Câmara Técnica de Prevenção a Violência e Criminalidade e a Câmara Técnica de Fiscalização Urbana do Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Foz do Iguaçu reuniram-se nesta terça-feira (11) para a apresentação dos indicadores de segurança da cidade e tratar temas relacionados. O alvará de eventos foi um dos pontos de destaque do encontro.

Os alvarás são uma das regulamentações que tem como objetivo garantir a segurança e a ordem dos eventos na cidade. Foz do Iguaçu é um dos destinos do país mais procurados para sediar encontros dos mais diversos setores, por isso o assunto teve grande relevância no encontro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que reúne representantes de instituições públicas e privadas do município.

Cada evento, de acordo com o público e com as atividades desenvolvidas, possui diferentes exigências a serem cumpridas. O processo para obtenção do alvará inicia pela Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, que direciona a solicitação para outros órgãos de acordo com as características do evento, como a Secretaria da Fazenda e o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Tenente-Coronel Marcos Antonio Jahnke, é fundamental que haja o entendimento dos interessados em realizar eventos na cidade, sobre a importância do alvará, procedimento que aciona os órgãos que darão respaldo para maior segurança de todos os envolvidos.

A diretora de Promoção Marketing e Eventos do Turismo, Andressa Szekut, comentou que “o destino trabalha para que se realizem cada vez mais eventos na cidade. Contudo, é necessário seguir as regulamentações municipais para garantir segurança e qualidade para o público participante e a comunidade em geral”.

As entidades se comprometem a alinhar informações para gestão da legalização e fiscalização do setor e reforçar a comunicação sobre os fluxos para regularizar a realização de eventos.