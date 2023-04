Decisão: MESMO CRITICADO, GOVERNO NÃO QUER ALTERAR DECRETOS DO SANEAMENTO

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descarta, até o momento, uma mudança nos decretos que alteraram o novo marco do saneamento básico. Os textos são alvo de críticas internas e externas à administração. No Congresso e no mercado, a reação foi negativa, inclusive com críticas públicas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Lula editou, em 5 de abril, 2 decretos que mudaram o marco do saneamento básico, aprovado pelo Congresso Nacional durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Por ora, o governo não cogita recuar em relação às alterações e bombeiros do Executivo atuam para minimizar as reações e convencer aliados.

O Poder360 apurou que integrantes do próprio governo avaliam que as mudanças deveriam ter sido melhor debatidas com o Legislativo e não necessariamente terem sido feitas por decreto presidencial. Há, inclusive, quem acredita que nem era necessário alterar o marco do saneamento.

Nesta 5ª feira (13.abr.2023), os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, encontraram-se com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, para defender os decretos de Lula. Ele julgará ação do partido Novo contra as medidas.

As novas normas assinadas por Lula permitem, entre outras possibilidades, que empresas estatais prestem diretamente o serviço sem necessidade de licitação em casos de prestação regionalizada, como em regiões metropolitanas. As mudanças foram percebidas como negativas para o avanço das privatizações.

Na Câmara, há 14 projetos que sustam de forma total ou parcial os decretos, incluindo um texto proposto pelo deputado Fernando Marangoni (União Brasil-SP), que preside a Frente Parlamentar do Saneamento Básico. No Senado, outros 3 projetos propõem anular as normas assinadas por Lula.

Eis a lista completa:

PDL 106/2023 – Senado – Rogério Marinho (PL-RN);

PDL 107/2023 – Senado – Flávio Bolsonaro (PL-RJ);

PDL 110/2023 – Senado – Eduardo Girão (Novo-CE);

PDL 98/2023 – Câmara – Evair Vieira de Melo (PP-ES);

PDL 99/2023 – Câmara – Mendonça Filho (União-PE);

PDL 100/2023 – Câmara – Evair Vieira de Melo (PP-ES);

PDL 101/2023 – Câmara – Alex Manente (Cidadania-SP);

PDL 102/2023 – Câmara – Ricardo Salles (PL-SP);

PDL 103/2023 – Câmara – Marcel Van Hattem (Novo-RS);

PDL 104/2023 – Câmara – Carlos Sampaio (PSDB-SP);

PDL 105/2023 – Câmara – Kim Kataguiri (União – SP);

PDL 108/2023 – Câmara – Rosana Valle (PL-SP);

PDL 111/2023 – Câmara – Fernando Monteiro (PP-PE);

PDL 112/2023 – Câmara – Fernando Monteiro (PP-PE);

PDL 114/2023 – Câmara – Marangoni (União-SP);

PDL 115/2023 – Câmara – Marangoni (União-SP);

PDL 124/2023 – Câmara – Bia Kicis (PL-DF).

Mais cedo, nesta 5ª (13.abr), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que as alterações no novo marco do saneamento básico foram vistas com “muita preocupação”. Segundo ele, as mudanças necessárias para o setor precisam ser feitas pelo Legislativo.

“Penso que esse assunto precisa ser discutido com muita profundidade. O decreto não passou por discussão no Congresso. A lei, por si só, precisa ser arremendada”, disse Lira.

O governo federal iria realizar uma reunião nesta 5ª (13.abr) sobre o tema. No entanto, o encontro foi cancelado pela reunião de líderes da Casa com Lira. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), afirmou que uma nova reunião com ministros, líderes do Governo e Lira será marcada para esclarecer pontos dos decretos de Lula.

“O governo vai chamar uma nova reunião com a participação inclusive do presidente Lira e de todos os líderes […] Para apresentar, para discutir, para tentar buscar um acordo. Não [tem resistência], tem que esclarecer alguns pontos”, disse em entrevista a jornalistas.

O Poder360 apurou que a avaliação da Câmara é que o governo deve perder nesse assunto. A análise é que, além do conteúdo, o formato das mudanças foi equivocado. Os decretos não passam pelo crivo dos deputados, ao contrário de projetos de lei, por exemplo.

Com a base de apoio a Lula ainda frágil no Congresso, caso não haja um acordo, o tema pode ser a 1ª grande derrota do petista no Legislativo.