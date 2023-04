Dia D da Vacinação: UNIDADES DE SAÚDE ESTARÃO ABERTAS DAS 9H ÀS 15H NESTE SÁBADO (15)

Neste sábado (15) todas as 29 Unidades Básicas de Saúde de Foz do Iguaçu estarão abertas entre 9h e 15h para o Dia D da Vacinação. O objetivo é incentivar que cidadãos e cidadãs de todas as idades compareçam e levem as crianças e adolescentes para atualizar a carteirinha de vacinação.

A abertura oficial do Dia D de Vacinação em Foz, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, está marcada às 9h, na UBS da Vila Yolanda (Rua Vereador Moacir Pereira, nº 900).

Estarão disponíveis doses de todos os imunizantes, incluindo as vacinas bivalente contra a covid-19 e a contra a gripe, estas para os públicos prioritários. Para receber a vacina, não é necessário fazer agendamento prévio, basta comparecer à unidade mais próxima de sua residência com documento de identificação e, caso tenha, a carteirinha de vacinação.

Vacina contra a influenza

Com o Dia D da Vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde pretende também incentivar a adesão dos públicos prioritários à campanha de vacinação contra a gripe, especialmente com a proximidade dos dias mais frios. Até segunda-feira (11), 5.623 foram aplicadas em Foz desde o início da campanha, em 28 de março deste ano.

A partir de sábado (15), o imunizante estará disponível a todos os grupos prioritários: pessoas acima de 60 anos; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; imunocomprometidos; pessoas com deficiência permanente e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de transporte urbano e de longo curso e trabalhadores portuários.

Bivalente contra a covid

Também estará disponível nas 29 UBS a vacina bivalente contra a covid-19, para os seguintes públicos: pessoas com comorbidades acima de 12 anos de idade, pessoas acima de 60 anos, pessoas em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.