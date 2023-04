Economia: DÓLAR CAI MAIS E FECHA O DIA EM R$ 4,92, AO MENOR VALOR EM 10 MESES

O dólar comercial registrou nova perda no pregão desta quinta-feira, 13, caindo 0,31%. A moeda norte-americana foi cotada a R$ 4,926 na venda. Esta é a menor cotação registrada desde 9 de junho de 2022 e a terceira perda consecutiva da moeda, que já acumula baixa de 2,73%. Pela manhã, a divisa norte-americana chegou a cair 0,74% indo a R$ 4,9043. O movimento é reflexo da divulgação de novos dados sobre a inflação nos Estados Unidos.

Estatísticas demonstraram uma forte queda dos preços ao produtor durante o mês de março. Analistas internacionais observaram que o resultado reforça o cenário de arrefecimento da inflação no país e pode fazer com que a autoridade monetária, o Federal Reserve, seja menos agressivo nas políticas futuras.

Além disso, a divulgação dos dados de preços ao consumidor (CPI) dos EUA contribuiu para a desvalorização da moeda norte-americana, que opera em baixa frente ao real desde terça-feira, 11. Já o Ibovespa finalizou com queda de 0,4%, após acumular três sessões em alta. A bolsa de valores brasileira encerrou aos 106.457,85 pontos. A B3 chegou a avançar 6% durante a semana, com resultados positivos do IPCA. Contudo, o índice foi puxado para baixo pelo desempenho de mineradoras e frigoríficos. As ações da Vale caíram 1,35%, enquanto BRF e Marfrig recuaram mais de 7% cada.