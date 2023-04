Foz: VIII ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE DO ESTADO PARANÁ COMEÇA NESTA QUINTA-FEIRA (13)

Nesta quinta-feira (13), às 17h45, será a abertura do Encontro de Gestores do Esporte do Paraná – “O Esporte Que Queremos”, no Rafain Palace Hotel, em Foz do Iguaçu. O evento reúne representantes dos 399 municípios do estado.

A oitava edição do encontro tem como base o compartilhamento de experiências e principais resultados das políticas aplicadas pela Secretaria de Estado do Esporte do Paraná.

De acordo com a coordenadora de Planejamento Estratégico e organizadora das sete edições anteriores, Joselene Anjos, o encontro se tornou emblemático e muito esperado pelos gestores, que têm a oportunidade de conhecer o planejamento anual da secretaria, sua estrutura organizacional e os canais de acesso às iniciativas de incentivo e fomento que o Estado promove.

“Além do estado se apresentar neste contexto, há também a participação do Governo Federal. Como carro-chefe do evento, trazemos ao gestor pautas de capacitação que são trabalhadas de acordo com a demanda do esporte nos municípios”, afirma Joselene.

As inscrições estão abertas e são incentivadas pelo Secretário do Esporte, Helio Wirbiski. “Convido a todos para que, nos dias 13 e 14 de abril, venham conhecer nosso planejamento estratégico e todo o programa esportivo do Paraná para os próximos 4 anos. Todos serão muito bem vindos e muito bem recebidos em Foz do Iguaçu”, completa Wirbiski.

A sétima edição do encontro foi realizada em dezembro de 2021 e contou com mais de 500 participantes. As palestras e debates destacaram o protagonismo dos gestores esportivos e tiveram foco em tecnologias, inovações e a verticalização do Sistema Esportivo Federal, Estadual e Municipal.