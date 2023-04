Fórum: FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ INTEGRA FÓRUM DOS GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA

O grupo se encontrou na terça e quarta-feira (11 e 12) na cidade de Ponta Grossa. No encontro, o diretor presidente da Fundação Cultural de Foz, Juca Rodrigues, foi escolhido durante o encontro como coordenador do bloco G7.

Entre os objetivos do Fórum estavam a estruturação do grupo, com a definição de diretrizes e encaminhamentos em relação ao seu funcionamento; a troca de experiências; o fortalecimento do trabalho cultural e a garantia de políticas mais amplas.

Está em elaboração pelo bloco um plano de ação, tendo como meta principal estabelecer instrumentos de cooperação técnica entre os sete municípios que o compõem.

“Tivemos grandes avanços em termos de estruturação do bloco e de planejamento. Estamos com integrantes muito comprometidos e tenho certeza de que os trabalhos desse grupo trarão muitos benefícios para todos os municípios envolvidos”, destacou o diretor presidente da Fundação Cultural de Foz, Juca Rodrigues.

No encontro, as equipes aproveitaram para fazer o intercâmbio de metodologias de gestão e projetos. Também foram feitas visitas técnicas a equipamentos culturais de Ponta Grossa.

Formação

O bloco do G7 foi composto pelos gestores Juca Rodrigues, diretor presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu; Bernardo Pellegrini, secretário de Cultura de Londrina; Rosselane Giordani, secretária de Cultura de Toledo; Rita Felchak, secretária de Cultura de Guarapuava; Victor Simião, secretário de Cultura de Maringá; diretor de Cultura de Cascavel, Robson Macanhão; bem como assessorias de suporte, com Alexandre Barbosa, Cristiane Cândido, Thaisa Praxedes, Edson Salez, Celia Dell’aglio, Carlos Alexandre Martins Schneider, Valdir Grandini, Antônio Carlos Machado, Gabriela Oliveira, Cristhian Lucas e Cleiton Marques.