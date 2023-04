Hoje: SPACEX LANÇA NESTA SEGUNDA A STARSHIP, NAVE MAIS PODEROSA DA HISTÓRIA

Veículo foi escolhido pela Nasa para levar astronautas de volta à Lua em 2025

A SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, confirmou para esta segunda-feira (16) o primeiro voo orbital da Starship, a nave espacial mais poderosa da história. A missão começa na base de lançamentos em Boca Chica, no sul do Texas, e termina no Oceano Índico, próximo à costa do Havaí.

Segundo a companhia, no futuro, o veículo será capaz de transportar até 150 toneladas, quando precisar ser reutilizado, e até 250 toneladas, se puder ser descartado após a missão. A expectativa é de que este voo sirva como um experimento para futuras viagens da nave à Lua e a Marte.