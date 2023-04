Ensino: PREFEITURA DE FOZ E UNIOESTE PROMOVEM CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA MAIS DE 240 JOVENS

O sonho de ingressar em uma universidade ficou mais próximo para os 240 alunos matriculados no Cursinho Pré-Vestibular 2023, que começou na última sexta-feira (14), promovido pela Secretaria da Juventude, Trabalho e Capacitação e Unioeste – Campus Foz do Iguaçu.

A secretária da pasta, Sandrielli Rodrigues frisou o compromisso da gestão municipal com a formação de jovens e adultos, realizando investimentos em educação nos mais diversos níveis.

“A entrada em uma universidade representa a mudança de vida para muitas famílias. Nosso papel é facilitar a realização desses sonhos, promovendo meios para que o acesso esteja disponível para todos os interessados. Ressalto ainda que o prefeito Chico Brasileiro esteve conosco em cada etapa e fez questão de avançar com essa parceria”, disse.

Berenice Lurdes Borssoi, professora doutora e coordenadora do projeto, ressaltou a importância da parceria entre a sociedade civil, o poder público e as instituições de ensino para garantir o acesso à educação de qualidade – destacando as aulas que também irão acontecer nos bairros, com início na próxima quarta-feira (19).

“O cursinho é realizado desde 2008, com uma linda trajetória no Campus da Unioeste de Foz do Iguaçu. Neste ano teremos a materialização do plano projetado por muitos anos, de levá-lo para as escolas bairros. Isto está sendo possível diante do compromisso assumido coletivamente entre a Unioeste e a Prefeitura”, disse.

Formação para os vestibulares

Durante a Aula Magna, os estudantes receberam orientações sobre o cronograma de atividades do cursinho e informações sobre as matérias que serão abordadas ao longo do semestre – focadas, principalmente, em conteúdos para vestibulares de universidades públicas.

Os 240 alunos foram divididos em seis turmas, que terão aulas no Campus da Unioeste, além do Centro de Convivência Escola Bairro Darci Pedro Zanatta – Morumbi; Centro de Convivência Escola Bairro Érico Veríssimo – Jardim São Paulo e Escola Estadual Juscelino Kubitscheck de Oliveira, no bairro Porto Meira.

Participaram ainda da aula inaugural a agente Universitária, Adriana de Sousa Lima, e o diretor do Centro de Educação, Letras e Saúde do campus da Unioeste de Foz do Iguaçu, Samuel Klauck. Também acompanharam a aula inaugural a vereadora Yasmin Hachem e os vereadores Alex Meyer, Adnan El Sayed e Marcio Rosa

*Com informações da assessoria de imprensa da Unioeste – Campus Foz do Iguaçu.