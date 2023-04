Entenda: O COMPROMISSO DA VIDA CONSAGRADA COM O MEIO AMBIENTE

rmãs em diálogo com organizações internacionais, governos e sociedade civil sobre a proteção do meio ambiente e comunidades vulneráveis. A mudança climática e a biodiversidade estarão no centro do primeiro diálogo sobre o ecossistema conduzido pelas irmãs, nesta segunda-feira, 17 de abril, das 9h30 às 18h, na sede da União Internacional de Superioras Gerais em Roma, promovida pela iniciativa das Irmãs UISG Advocating Globally, em parceria com o Fundo de Solidariedade Global.

Desenvolvimento sustentável e proteção das comunidades vulneráveis

O evento, explica um comunicado, “se baseia na declaração Irmãs pelo Meio Ambiente: integrando vozes das margens – lançada em novembro passado na véspera da conferência climática COP27 – para focalizar as necessidades e desafios das comunidades afetadas pela mudança climática e pela perda de biodiversidade, com foco nos grupos mais marginalizados: mulheres, crianças, idosos, migrantes, comunidades indígenas e outras minorias”. Este é, portanto, o primeiro de uma série de diálogos que “convidam representantes de organizações internacionais, governos, sociedade civil, instituições do Vaticano, academia e imprensa a se unirem às irmãs para discutir questões-chave para o desenvolvimento sustentável e a proteção de comunidades vulneráveis, com foco na conexão de experiências locais com soluções globais”.