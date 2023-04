Investimento EM PARCERIA COM ESTADO, VOLKSWAGEN ANUNCIA R$ 8 MILHÕES PARA SAÚDE E PROJETOS SOCIAIS

A Volkswagen do Brasil anunciou nesta segunda-feira (17) um investimento de R$ 8 milhões em projetos sociais no Paraná, durante um encontro com o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu, que contou com autoridades da empresa e do Estado.

Serão R$ 4,8 milhões destinados à ampliação da área de Cuidados Intensivos do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba; R$ 2,2 milhões à 5ª edição do projeto Carretas do Conhecimento e R$ 1 milhão para o Programa de Empreendedorismo Sustentável de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, cidade onde está localizada uma das quatro fábricas da Volkswagen do Brasil.

Ratinho Junior destacou que o novo investimento é fruto de uma longa parceria com a empresa e que, além do impacto na geração de empregos diretos promovido constantemente pela indústria, agora se reflete em projetos sociais, beneficiando a todos os paranaenses.

“Essa é mais uma parceria com a Volkswagen que gera muito emprego no Paraná e que tem ajudado o Estado em grandes projetos, em especial os sociais”, disse ele. “Estamos tratando de investimentos na saúde das nossas crianças, também na área ambiental e em projetos que colaboram para qualificação profissional. A Volkswagen tem uma participação econômica mas também social muito importante no Paraná”.

A iniciativa foi viabilizada por meio do Paraná Competitivo, um dos principais programas de atração de investimentos para o Paraná, que oferece a grandes indústrias benefícios bem estruturados e sustentados por lei. O programa conta com uma série de medidas, como a dilação de prazos para recolhimento do ICMS, incentivos para melhoria da infraestrutura, comércio exterior, desburocratização e de capacitação profissional.

Segundo o secretário estadual da Indústria, Comércios e Serviços, Ricardo Barros, o objetivo do programa é tornar o Estado mais atrativo para novos empreendimentos produtivos que gerem emprego, renda, riqueza e desenvolvimento sustentável, já que os benefícios fiscais possibilitam que as empresas invistam esses recursos em áreas sociais.

“O programa Paraná Competitivo dá incentivos fiscais, diferimento de pagamento de impostos para as empresas que se comprometem a destinar parte desse incentivo a ações sociais. Hoje estamos aqui para a Volkswagen contemplar algumas ações do Estado do Paraná que são eficientes no atendimento às demandas da sociedade. Assim o Paraná Competitivo cumpre sua parte social”, explicou.

De acordo com o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, as ações reforçam o compromisso do grupo com o desenvolvimento do Estado, onde a empresa tem uma de suas quatro fábricas. Ele aponta ainda que o programa programa é fundamental para viabilizar esses investimentos.

“Trabalhamos há muito tempo com o Paraná. Estamos lançando um investimento de R$ 8 milhões no Estado que vai ajudar várias famílias. Há o projeto de saúde para o Hospital Pequeno Príncipe e também as Carretas do Conhecimento, que são um sucesso total. O programa é uma parceria empresa-governo, isso é muito importante para nós. Com essa iniciativa ajudamos a desenvolver cada vez mais o Paraná”, ressaltou.

SAÚDE — Para a área da Saúde, a empresa destinará R$ 4,8 milhões para a instalação de mais oito leitos de UTI no Hospital Pequeno Príncipe, além da reforma do espaço e da aquisição de equipamentos. O projeto possibilitará uma gestão sistêmica dos cuidados intensivos, garantindo mais acesso, segurança e qualidade na assistência a mais de 500 pacientes por ano.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o recurso é fundamental para ampliar o atendimento hospitalar de alta complexidade da instituição, que tem uma alta demanda de pacientes, motivada pela busca de tratamento por pessoas de todo o país. “Alocamos esses recursos para a reforma, modernização e ampliação de leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica no hospital, que é responsável por atender o Paraná e outros estados”, disse.

“Colocando mais oito leitos à disposição, o hospital passa de 68 para 76 leitos e com isso poderemos ofertar mais serviços para os paranaenses no momento em que eles mais precisam. Temos serviços de alta complexidade que são feitos apenas no Pequeno Príncipe e precisamos desses leitos para atender a essas grandes cirurgias”, acrescentou o secretário.

Referência nacional no atendimento a crianças, adolescentes e familiares, o Hospital Pequeno Príncipe é uma instituição sem fins lucrativos que dedica 60% de sua capacidade para atender, de forma integral, doenças de média e alta complexidade a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo o diretor corporativo da instituição, José Álvaro da Silva Carneiro, o sentimento do hospital com o aporte se resume em gratidão.

“Somos gratos à Volkswagen e ao Governo do Estado porque isso só se viabiliza na convergência desses dois atores. O recurso vai possibilitar a continuidade a tudo que fazemos, nos deixando mais aptos para momentos críticos quando há, por exemplo, a necessidade de cuidados intensivos. Somos uma referência em alta complexidade não só no Estado mas no Brasil. A criançada só tem a agradecer”, comemorou.

CARRETAS DO CONHECIMENTO – O grupo também vai investir R$ 2,2 milhões na 5ª edição do projeto Carretas do Conhecimento que, neste ano, oferecerá 1.828 vagas gratuitas para os cursos de qualificação em 49 localidades paranaenses. As Carretas do Conhecimento são unidades móveis equipadas com salas de aula, oficinas e toda infraestrutura necessária para formação profissional.

As opções de cursos incluem mecânica de automóveis, motocicletas e industrial; instalações elétricas; panificação; confecção; refrigeração; informática e, como novidades desta edição, os cursos de soldagem e inovação e criatividade. Desde 2019, as carretas já ofereceram mais de 10 mil vagas no Paraná. A execução é feita em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR).

“O Paraná tem batido recordes de geração de emprego. Temos muitos investimentos com novas indústrias e precisamos preparar essa mão de obra para o mercado de trabalho. Boa parte desses R$ 8 milhões é para qualificação profissional, destinados a um projeto do Estado em parceria com a Fiep que treina essas pessoas e acaba levando mais oportunidade para os jovens do Paraná”, destacou Ratinho Junior.

Para a superintendente do SESI-IEL, Fabiane Francisconi, o projeto tem sido efetivo para capacitar cada vez mais o setor produtivo. “É uma nova etapa de uma iniciativa que oferece vários cursos da área industrial para vários municípios. Teremos novas turmas este ano com o objetivo de capacitar mais de 1.300 profissionais”, disse. “O setor industrial é muito carente de profissionais qualificados. Essa parceria entre a Volkswagen e o Estado, investindo no desenvolvimento para dar oportunidade aos jovens, é extremamente significativa”, acrescentou Fabiane.

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL — No Programa de Empreendedorismo Sustentável Viva Água, realizado em São José dos Pinhais, o investimento será de R$ 1 milhão para ampliar a geração de renda e a visão empreendedora do proprietário rural da Bacia do Rio Miringuava, por meio de implementação de práticas agrícolas sustentáveis e alavancagem do turismo responsável em propriedades selecionadas. O programa será realizado em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen e a organização social Sitawi Finanças do Bem.

Serão 10 empreendimentos selecionados. Em cada um serão investidos R$ 450 mil para ampliar a geração de renda por meio do fortalecimento de ações relacionadas à agricultura sustentável e turismo. Eles também terão acesso a cinco workshops de formação empreendedora para até 30 proprietários rurais.

De acordo com Ratinho Junior, a iniciativa é importante para evitar que o Paraná viva novas crises hídricas no futuro. “São José dos Pinhais é uma das cidades que mais contribui com abastecimento de água para Curitiba e Região Metropolitana. Cuidar da parte ambiental colabora para ambos. Tivemos uma crise hídrica muito grave dois anos atrás, a maior da nossa história nos últimos 100 anos. Hoje o Governo do Estado trabalha com uma estratégia para evitar que no futuro outras gerações passem por essas dificuldades que nós passamos por falta de planejamento”, ressaltou o governador.

Para a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, o investimento vai contribuir para uma geração de empregos mais consciente e sustentável. “Os empreendedores terão mentorias para aprenderem a produzir da forma mais adequada, levando em conta a preservação e recuperação de algumas matas. Isso faz a diferença porque precisamos cuidar do meio ambiente. Não adianta fazer uma barragem se não cuidarmos do entorno dela”, disse.

PARCERIA — A parceria entre a Volkswagen do Brasil e o Governo do Estado é de longa data. Por meio do Programa Paraná Competitivo, também foram viabilizados investimentos na fábrica de São José dos Pinhais para a produção do SUVW T-Cross em 2022. No mesmo ano, a empresa também investiu cerca de R$ 3 milhões em duas obras inauguradas em 2022 no Complexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), que pertencem ao Estado.

A primeira delas foi o banco de leite humano, anexo à maternidade, onde hoje são realizados cerca de 400 partos ao mês. A outra é o novo heliponto, que agora permite pousos e decolagens de aeronaves maiores e o transporte mais ágil de vítimas graves.

Também no ano passado, a Volkswagen investiu R$ 1,4 bilhão na modernização e ampliação de sua planta no Paraná, além de mais R$ 600 milhões para o desenvolvimento de um novo veículo, o que contribuiu para a geração de 500 empregos diretos no Estado, já que na época o novo modelo retomou a produção em dois turnos na fábrica paranaense.

PARANÁ COMPETITIVO – O programa de atração de novos negócios é um dos principais chamarizes para investimentos do Estado. Ele foi criado para reinserir o Paraná na agenda dos investimentos nacionais e internacionais.

Os incentivos pleiteados pelas empresas são avaliados de forma técnica pela Invest Paraná e pela Assessoria Econômica da Secretaria da Fazenda, em parecer que leva em conta as prioridades do Estado, como tipo do investimento, setor econômico, número de empregos gerados, impactos econômicos, sociais e de meio ambiente, adensamento da cadeia produtiva e grau de inovação, além de avaliar a condição fiscal e econômica do interessado, bem como sua condição financeira com vista à efetivação do investimento.

Após a avaliação técnica, a Secretaria da Fazenda decide sobre a concessão ou não dos incentivos, bem como o prazo de vigência, encaminhando, quando necessário, os protocolos de intenções para assinatura do governador do Estado e das empresas interessadas.

PRESENÇAS – Participaram do encontro o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e da Fazenda, Renê Garcia Júnior; o diretores-presidentes da Fomento Paraná, Heraldo Neves; e da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor-geral da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Kevin Luan Bossa; o coordenador de Assuntos Econômico-Tributários da Secretaria de Estado da Fazenda, Gilberto Calixto; o diretor de Relações Institucionais e Governamentais, Henrique Mendes Araújo; o gerente da planta de São José dos Pinhais, César Drazul; o diretor-superintendente da Fundação Grupo Volkswagen, Victor Hugo Neia; a supervisora da área de Relações Institucionais e Governamentais, Amanda Vieira Soldá; o gerente de Educação e Negócio do Senai-PR, Marco Lourenço e demais autoridades.