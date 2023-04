Capital: POLÍCIA MILITAR PRENDE TRÊS POR TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu, na noite deste domingo (17), três pessoas, entre 26 e 33 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em Curitiba. A prisão foi realizada por uma equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) do 13º Batalhão de Polícia Militar (13ºBPM).

Conforme o relato dos militares estaduais, era realizado o patrulhamento na região do bairro Umbará, quando foi localizando um homem em atitude suspeita e que, após se deparar com a viatura policial, tentou se desfazer de uma embalagem com substância entorpecente.

Logo após a abordagem, o suspeito informou que estaria com mais substância em sua residência, no bairro Pilarzinho. Diante dos fatos, os policiais militares seguiram até o endereço informado, localizando 37 tabletes de drogas, totalizando 28 quilos de maconha, além de uma balança de precisão.

No imóvel havia mais duas pessoas que receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os três suspeitos e a droga foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Curitiba para os procedimentos cabíveis.