Prisões: MAIS DE 14 MIL PESSOAS SÃO DETIDAS NA AMÉRICA LATINA EM OPERAÇÃO CONTRA ARMAS

Autoridades de diferentes países da América Latina prenderam mais de 14.000 pessoas e apreenderam mais de 8.000 armas ilegais na “maior operação” do gênero coordenada pela Interpol — anunciou a organização internacional de cooperação policial nesta terça-feira (18).

A operação batizada de “Trigger IX” foi realizada entre 12 de março e 2 de abril, graças à cooperação entre 15 países. Nela, foram apreendidos 300 mil cartuchos e 203 toneladas de cocaína, acrescenta a organização sediada em Lyon (leste da França), em um comunicado.

“O fato de uma operação dirigida contra as armas de fogo ilícitas ter levado a apreensões de drogas em massa é mais uma prova (…) de que esses crimes estão interligados”, disse o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock.

O valor da droga apreendida, que além da cocaína inclui outros produtos narcóticos, chega a 5,7 bilhões de dólares (28,1 bilhões de reais nos valores atuais). As autoridades também apreenderam 372 toneladas de precursores de drogas.

A operação resultou na “desarticulação” de 20 grupos criminosos organizados, incluindo a detenção de membros do Primeiro Comando da Capital, no Brasil, da quadrilha Mara Salvatrucha e do Cartel dos Bálcãs, “todos envolvidos no tráfico de armas”, segundo a organização.

De acordo com o comunicado, 14.260 pessoas foram detidas, e 8.263 armas e 305 mil cartuchos, apreendidos. O Uruguai apreendeu 100 mil peças de munição, traficadas por “dois cidadãos europeus”, na maior apreensão do gênero no país.

As autoridades de Brasil e Paraguai também fecharam vários pontos de venda de armas de fogo por operações irregulares e sem licença. A cooperação policial permitiu descobrir outros crimes como corrupção, fraude, tráfico de pessoas, crimes ambientais e atividades terroristas, detalhou a Interpol.

Onze pessoas foram libertadas no Paraguai de uma situação de tráfico de pessoas, e a Colômbia, em cooperação com a Venezuela, deteve uma pessoa venezuelana procurada pela Interpol por terrorismo e tráfico de armas.

Os países participantes do “Trigger IX” foram Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. (AFP)