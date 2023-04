Vacina: REMÉDIO CONTRA CÂNCER DE PELE REDUZ RECORRÊNCIA DE MELANOMA QUANDO COMBINADA COM IMUNOTERAPIA

Novos dados de um teste de uma vacina experimental mostraram uma redução do risco de recorrência do melanoma, forma mais grave de câncer de pele, quando combinada com imunoterapia. A informação é das farmacêuticas Moderna e Merck.

Em um estudo com 157 pessoas que fizeram cirurgia para tratar o melanoma, 78,6% das que receberam a vacina personalizada e a imunoterapia ficaram livres de câncer em 18 meses, enquanto 62,2% das pessoas que receberam apenas a imunoterapia não tiveram recorrência.

A recorrência do câncer ou morte ocorreu em 22,4% dos que receberam o tratamento combinado e 40% que receberam apenas a imunoterapia.