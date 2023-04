Boa Relação: GOVERNADOR E EMBAIXADORA DA ESPANHA DISCUTEM PARCERIAS NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (18), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a visita oficial da embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernández-Palacios, para estreitar a relação entre o país europeu e o Paraná em áreas como infraestrutura e educação.

Ratinho Junior falou sobre o panorama econômico paranaense, com alta na geração de empregos e crescimento nos setores de indústria e comércio, o que torna o ambiente favorável para atração de investimentos.

Em 2022, o Paraná liderou a geração de empregos na região Sul do Brasil, além de atingir o quinto melhor resultado do País. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De acordo com o governador, também motivado pela expansão, o Estado tem planos robustos de investimentos para os próximos anos, envolvendo especialmente rodovias e ferrovias.

“Para nós é uma honra apresentar o Paraná para a embaixadora. É uma grande oportunidade de fazer um intercâmbio entre Espanha e o Paraná, já que o país tem uma presença forte no Estado com grandes empresas, inclusive na área de tecnologia, setor que tem investido muito aqui”, disse. “Foi um grande encontro com nossos técnicos e os técnicos da embaixada para avançar em grandes projetos”, acrescentou o governador.

A embaixadora Mar Fernández-Palacios manifestou o interesse de empresários em estreitar parcerias comerciais do país com o Paraná, motivado pela localização estratégica e as facilidades de acesso aos grandes mercados que o Estado oferece, o que aumenta o interesse em investimentos na região.

“Esse Estado tem tudo que as empresas espanholas procuram, principalmente segurança jurídica. É um dos estados do Brasil mais importantes para essas empresas trabalharem. Vamos fazer contato para ver as possibilidades que o Paraná está oferecendo”, ressaltou Mar.

Ela também conta que o diálogo com o Estado é constante devido a uma relação de longa data e que existem inúmeras possibilidades de expansão na cooperação. “Fomos recebidos com muita hospitalidade e constatamos que temos um relacionamento entre Espanha e Paraná bem forte em diferentes áreas como a econômica, empresarial e cultural”, destacou.

“Mas também temos muito campo para continuar expandindo nosso relacionamento e muita responsabilidade para fazer isso. Tenho certeza que vamos continuar trabalhando nessa direção e fazer uma relação de muito sucesso”, acrescentou ela.

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — Entre os principais assuntos abordados estão o modelo de concessão das rodovias do Paraná e o projeto da Nova Ferroeste. Ambos integram o grande pacote de concessões na área de infraestrutura do Paraná defendido por Ratinho Junior, e oferecem atrativos importantes para investidores espanhóis.

“O Paraná quer atrair grandes grupos internacionais para investir nas concessões rodoviárias e, principalmente, na Nova Ferroeste, que é um grande projeto em que a Espanha tem muito a colaborar graças a um conhecimento profundo nessa infraestrutura férrea. Inclusive quem fez toda a elaboração do projeto de engenharia e do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) foi um consórcio espanhol”, ressaltou.

A Nova Ferroeste ampliará as duas pontas da atual Ferroeste, que opera entre os municípios de Cascavel e Guarapuava. Além de ligar Maracaju (MS) com o Porto de Paranaguá, dois ramais vão partir de Cascavel até Chapecó, em Santa Catarina, e Foz do Iguaçu, na fronteira com a Argentina e o Paraguai. Ao todo, serão 1.567 quilômetros de trilhos que vão passar por 66 municípios nos três estados.

EDUCAÇÃO – Na reunião, o governador ainda reforçou a intenção de manter cooperação acadêmica entre as universidades paranaenses e instituições de ensino superior espanholas. As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste (Unioeste), do Centro Oeste (Unicentro), do Norte (Uenp) e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) mantêm 38 acordos de cooperação com instituições de ensino superior espanholas.

Segundo a embaixadora, o objetivo dos acordos é desenvolver atividades de docência e pesquisa e promover o debate e intercâmbio de experiências sobre assuntos de benefício mútuo. “O Paraná tem protagonismo no país e já temos uma relação unilateral bem importante na área da educação. A Espanha quer fazer uma cooperação científica ainda maior, já que o Estado tem muitas instituições importantes”, destacou Mar.

Há também um interesse do Governo do Estado em implantar o ensino da língua espanhola nas escolas estaduais. “Temos alguns projetos encaminhados, com a introdução da língua espanhola no currículo escolar nas nossas mais de 2 mil escolas estaduais. Já fizemos isso com a intensificação do inglês e queremos avançar com espanhol”, afirmou o governador.

A embaixadora destacou que a iniciativa em breve será consolidada. “Nosso conselho de educação fará contato para articular esse apoio”, enfatizou.

PRESENÇAS – Do Governo do Estado, participaram da reuniãoo vice-governador Darci Piana; o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; de Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; de Planejamento, Guto Silva; de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, e da Cultura, Luciana Casagrande.

Também estam presentes o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; os diretores-gerais das secretarias da Educação, Louise Caroline Campos, de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Diego Nogueira, e das Cidades, Marcio Juliano Marcolino, e o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luiz Henrique Fagundes.

Da comitiva da embaixadora particiapram o cônsul-geral da Espanha em São Paulo, Miguel Gomez de Aranda; a cônsul-honorária da Espanha em Curitiba; Blanca Hernando Barco; a secretária de Trabalho, Imigração e Segurança Social da Embaixada da Espanha no Brasil, Maria Dolores De La Encina; a diretora do Instituto Cervantes, Rosa Sanchez-Cascado Nogales e demais autoridades.