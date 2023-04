Hoje: ASSISTA A SPACEX LANÇAR O FOGUETE MAIS PODEROSO DA HISTÓRIA

Nesta quinta-feira (20), a SpaceX pretende fazer a segunda tentativa de lançamento da Starship. Se a decolagem der certo, a empresa fundada por Elon Musk entrará para o livro dos recordes por lançar o foguete mais alto, mais pesado e mais poderoso já lançado pela humanidade.

Inicialmente, o lançamento estava previsto para ocorrer na manhã da última segunda-feira (17). Porém, ele foi adiado minutos antes, após engenheiros da SpaceX detectarem um congelamento em uma das válvulas do sistema de pressurização do tanque de combustível do primeiro estágio do foguete.

A nova tentativa está prevista para ocorrer às 10h28 (horário de Brasília) — podendo ser atrasada em até 62 minutos –, a partir da base da SpaceX instalada no estado do Texas, nos Estados Unidos. A empresa ressalta que o cronograma é dinâmico, podendo mudar devido a problemas técnicos ou meteorológicos.

A decolagem pode ser acompanhada no canal oficial da empresa no YouTube. A cobertura será iniciada às 09h45 desta quinta-feira, no vídeo abaixo:

Este voo experimental tem o objetivo de testar o foguete totalmente integrado em uma viagem orbital. A ideia é validar o design do veículo e provar que o foguete pode viajar em alta velocidade e realizar um pouso na vertical.

A expectativa é que o estágio principal do foguete pouse no Golfo do México, enquanto a Starship realiza uma volta quase completa em torno da Terra, pousando cerca de uma hora após o lançamento — próximo das ilhas do Havaí, no Oceano Pacífico. A nave não leva carga útil ou pessoas a bordo.

O voo histórico da SpaceX

A Starship é o projeto de uma nova e gigantesca espaçonave totalmente reutilizável projetada para levar astronautas e cargas pesadas ao espaço. No futuro, ela deverá ser utilizada para levar humanos em viagens à Lua, Marte e outros destinos do espaço profundo, bem como impulsionar o turismo espacial.

A nave é impulsionada pelo novo foguete reutilizável Super Heavy. O conjunto montado alcança 120 metros de altura – se tornando no mais alto a ser lançado até então –, superando grandes foguetes da história, como o Saturn 5, do programa Apollo, que tinha 111 metros. Somente a Starship, são 50 metros de altura, podendo levar até 100 pessoas em cada viagem.

Além disso, ele também é mais poderoso que qualquer outro foguete, usando 33 motores (outro recorde) e criando um empuxo de 16 milhões de libras – quase o dobro do foguete SLS, usado durante o voo da Artemis 1.

A nave usa como combustível metano resfriado e oxigênio líquido. Esses propelentes foram escolhidos pela empresa por serem relativamente fáceis de serem fabricados em missões tripuladas futuras na superfície de Marte.

O projeto faz parte dos planos de longo prazo de Musk para iniciar a colonização de Marte e tornar a humanidade em uma espécie multi-planetária. “À medida que nos aventuramos em novos territórios, continuamos a apreciar todo o apoio e incentivo que recebemos daqueles que compartilham nossa visão de um futuro onde a humanidade está explorando entre as estrelas”, afirmou a SpaceX, em comunicado.