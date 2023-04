Novidade: PREFEITURA FAZ NOVA CONVOCAÇÃO DE MERENDEIRAS E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está convocando candidatos aprovados e classificados no processo seletivo para os cargos de merendeiro(a) e motorista do transporte escolar. O edital de chamamento foi publicado ontem (18) no Diário Oficial do Município e a documentação completa pode ser consultada através do link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5741&diario.

Os candidatos devem se apresentar de 19 a 28 de abril, das 8h às 13h, junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, subordinada à Secretaria Municipal da Administração, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280 – Centro, com toda a documentação exigida para habilitação ao cargo.

Se aprovados nesta etapa, de análise documental, os candidatos serão encaminhados para avaliação médica pré-adminissional, agendada pela Diretoria de Saúde Ocupacional. A previsão é que nos dias 4 e 5 de maio eles iniciem as atividades nas escolas e Cmeis.

Chamamento

Esta é a 14ª convocação do Processo Seletivo. Desta vez, estão sendo chamadas 19 merendeiras e 1 motorista do transporte escolar em substituição aos candidatos convocados que não compareceram para habilitação aos cargos ou desistiram da vaga.

Ao todo, a Secretaria Municipal da Educação terá 300 merendeiros(as) e 12 motoristas do transporte escolar para atender a demanda das unidades de ensino.

A remuneração para motorista é de R$ 2.328,79 e para merendeiro é de R$ 1.633,35, ambos para 40 horas semanais.