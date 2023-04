Ocupação: NO FERIADO SUPERA 80% EM HOTÉIS DE TRÊS ESTRELAS DE FOZ DO IGUAÇU

Os números podem aumentar, mas a prévia da pesquisa periódica de ocupação hoteleira já indica que Foz do Iguaçu será movimentada no feriadão. A folga nacional de Tiradentes é na sexta-feira, 21.

Bom para a economia da cidade. Turistas gastam com hospedagem, atrativos, restaurantes e comércio, contribuindo para impulsionar empregos e renda nesses segmentos.

O levantamento do Sindhotéis de Foz demonstra que a ocupação média será de 71% no período de 21 a 24 de abril (sexta-feira a domingo). Como esse dado é preliminar, o percentual pode aumentar a até 90%.

O destaque da procura são os hotéis de três estelas, os mais buscados pelos visitantes. A pesquisa indica que nessa categoria a ocupação prevista será de 82%.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 17 de abril. Por categoria, a previsão de ocupação, divulgada pelo sindicato da hotelaria na segunda-feira, 17, é a seguinte:

três estrelas: 82%;

quatro estrelas: 71%;

duas estrelas: 70%;

cinco estrelas: 66%; e

resorts: 67%.

O Destino Iguaçu comemora os resultados positivos em abril, que não é mês de alta temporada. Os feriadões impulsionam a atração de visitantes regionais, do país e estrangeiros.

“Os feriados prolongados impulsionam o turismo, e os hotéis preparam várias atividades aos visitantes”, expõe o Sindhotéis. “Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados, mesmo em baixa temporada”, frisa.

Diversidade que atrai mais gente

Contato com a natureza, diversidade de atrativos, excelência de atendimento e infraestrutura de qualidade são fatores que atraem os visitantes a Foz do Iguaçu. E o comércio integra esse rol de opções.

O comércio de rua, shopping centers e free shops formam muitas alternativas de compras ao turista. Os free shops, lojas iguaçuenses que vendem produtos importados com isenção de impostos, unem marcas internacionais, qualidade e bom preço.

O centro de importados em Ciudad del Este, no Paraguai, também faz parte da gama de atrações que torna a região trinacional diferenciada. Para completar, a visita à argentina Puerto Iguazú não pode ficar fora do roteiro.