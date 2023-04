Referência: FOZ DO IGUAÇU É CIDADE-PILOTO NO PARANÁ PARA USO DE FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO

Servidores da Prefeitura de Foz do Iguaçu concluíram nesta quarta-feira (19) a capacitação para o uso de ferramentas de georreferenciamento e geocodificação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu). O sistema do Paranacidade está disponível aos municípios que aderiram ao Programa Integrado de Gestão de Dados Municipais, o PROGDM.

O prefeito Chico Brasileiro lembra que Foz do Iguaçu é o primeiro município paranaense a fazer a capacitação de seus servidores. “Somos a cidade-piloto em todo o estado a capacitar os técnicos para o uso do conjunto de tecnologias que auxiliarão na coleta e tratamento de informações relacionados ao uso e ocupação do solo nas áreas urbanizadas do município.”

“Essa tecnologia permite a formulação de projetos e ações pontuais e assertivas. Com os dados precisos entregues por esse sistema, podemos ter um panorama exato da demanda e programar o investimento necessário. Vai ser muito útil para o planejamento da gestão municipal, envolvendo todas as secetarias”, ressalta Salete Horst, secretária municipal da Fazenda.

O secretário municipal de Tecnologia da Informação, Evandro Ferreira, disse que o sistema de geoprocessamento vai otimizar o uso da tecnologia da informação para a modernização da gestão municipal, auxiliando também na geração de dados confiáveis visando a justiça fiscal quanto a uso e ocupação de solo. “A ferramenta vai facilitar o acesso, a geração de dados e o compartilhamento das informações entre o município e o governo estadual”, afirma.

As secretarias da Fazenda e de Tecnologia da Informação organizaram o treinamento. Também participaram servidores das secretarias de Planejamento e Meio Ambiente.