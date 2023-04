Saúde Animal: PROGRAMA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS CHEGARÁ À FOZ EM MAIO

CastraPet Paraná, em maio mais nove municípios serão contemplados: Arapoti, Siqueira Campos, Andirá, Cambé, Rolândia, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Foz do Iguaçu e União da Vitória. Está prevista a castração de mais 2071 animais, entre cães e gatos, machos e fêmeas.

Os três primeiros ciclos do projeto alcançaram 218 municípios e 73.088 animais castrados, com o investimento de cerca de R$ 11 milhões, entre abril de 2019 e março de 2023. O programa é executado pelo Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), com recursos de emendas parlamentares e do Tesouro do Estado.

Para a sua execução, as prefeituras precisam disponibilizar o local adequado para a estrutura, dar o suporte na recepção e fazer os cadastros dos interessados previamente e com lista reserva. O município também deve dar contrapartida de 5% do valor conveniado, que será revertido em ações ambientais educativas.

Programa – O programa foi criado em 2019, com a proposta de conter o aumento do número de animais abandonados nas ruas das cidades, evitar doenças e transmitir conhecimento sobre cuidados e boa convivência entre famílias e pets. Ele é destinado para população de baixa renda, organizações da sociedade civil e protetores independentes.

Confira abaixo o dia em que o CastraPet estará presente em cada cidade:

16/05 – ARAPOTI

17/05 – SIQUEIRA CAMPOS

18/05 – ANDIRÁ

19/05 – CAMBÉ

20/05 – ROLANDIA

22/05 – MARECHAL CÂNDIDO RONDON

23/05 – MARECHAL CÂNDIDO RONDON

24/05 – MEDIANEIRA

26/05 – FOZ DO IGUAÇU

27/05 – FOZ DO IGUAÇU

29/05 – UNIÃO DA VITÓRIA

30/05 – UNIÃO DA VITÓRIA