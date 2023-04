Tem Coragem?: EMPRESA VENDE PASSEIO EM BALÃO ESPACIAL; VEJA POR QUANTO

Uma empresa francesa quer vender passeios de balão pela estratosfera até 2025. Quem estiver interessado já pode até reservar um assento no voo com vista privilegiada da Terra (spoiler: o preço da passagem também é “estratosférico”).

A ideia é de uma startup chamada Zephalto. A promessa é levar os clientes para jantar literalmente no topo do mundo.

O processo de subida até a estratosfera levará em média uma hora e meia, diz a empresa. Após chegar na altitude máxima, os passageiros poderão aproveitar a viagem por até três horas, com direito a comodidades como pratos gourmet e carta de vinhos. O percurso de volta também leva 90 minutos.

Em entrevista ao Bloomberg, o fundador da startup, Vincent Farret d’Astiès, revelou que os viajantes poderão enxergar a curvatura do planeta. Para entregar essa experiência diferenciada, o balão terá capacidade de superar 25 mil metros de altitude (mais que o dobro de um avião de passageiros).

Escolhemos 25 km de altura porque é a altitude em que você está na escuridão do espaço, com 98% da atmosfera abaixo de você, para que você possa apreciar a curvatura da Terra na linha azul. Você está na escuridão do espaço, mas sem a experiência de gravidade zero