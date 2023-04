Eleições: JOE BIDEN; DIZ SERÁ CANDIDATO À REELEIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS EM 2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta terça-feira, 25, que será candidato à reeleição no próximo ano, disputando a Casa Branca novamente pelos Democratas. Ele se lança à disputa afirmando que quer “concluir o seu trabalho”. “Cada geração teve um momento em que teve que defender a democracia. Defender suas liberdades fundamentais. Eu acredito que isso é nosso. É por isso que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos.

Junte-se a nós. Vamos terminar o trabalho“, escreveu no Twitter. Biden tem 80 anos de idade, sendo o mandatário mais velho que os EUA já tiveram, e isso deve ser uma barreira na sua busca por votos, já que precisará convencer os eleitores de que continua apto a governar o país por mais quatro anos.

É possível que a eleição de 2020 seja repetida, com o ex-presidente republicano Donald Trump também disputando a presidência. Recentemente, em janeiro deste ano, o governo Biden sofreu um golpe dos republicanos, ao perder o comando da Câmara dos Representantes, antes sob Nancy Pelosi e agora liderada por Kevin McCarthy, que foi apoiado pelo grupo político de Trump. Apesar disso, os democratas mantiveram o controle do Senado, no qual o voto de minerva é da vice-presidente do país, Kamala Harris.