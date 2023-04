Ensino Superior: CAPACITAÇÃO BUSCA AMPLIAR PESQUISAS ACADÊMICAS COM POTENCIAL DE MERCADO NO PARANÁ

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e em parceria com Sebrae/PR, começou nesta segunda-feira (24) uma capacitação para os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) das sete universidades estaduais. O objetivo é ampliar e fortalecer as pesquisas acadêmicas para gerar ideias inovadoras e novos negócios com potencial de mercado.

Com amparo no Programa Habitats Paraná de Inovação, idealizado pelo Sebrae/PR, a iniciativa envolve dois encontros presenciais, oito workshops e duas mentorias em formato online. O conteúdo é voltado para o aperfeiçoamento dos NITs, ecossistemas de inovação e incubação de empresas. Serão trabalhados temas como modelos de negócios, portfólio e gestão de serviços, prospecção de projetos, estrutura operacional. A programação segue até o mês de julho.

Os NITs são estruturas que incentivam a gestão da propriedade intelectual e a promoção da cultura empreendedora. Nesses ambientes promotores de inovação, professores e profissionais da carreira técnica administrativa atuam com foco no aumento da competitividade empresarial paranaense, no fomento de vocações produtivas e tecnológicas e na geração de trabalho, emprego e renda.

A assessora da Seti, Erika Dmitruk, explica que os NITs realizam a articulação entre os segmentos produtivos acadêmico e empresarial e o setor público para a formalização de parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação. “Essa capacitação aborda conceitos empresariais e organizacionais e metodologias de atendimento às demandas da sociedade e do mercado, além de metodologias para organização de portfólio de invenções e outros ativos disponíveis nas universidades estaduais do Paraná”, afirma.

“O intuito é atuar com mais agilidade e segurança no compartilhamento dos ativos de ciência e tecnologia do Paraná para que o conhecimento produzido na universidade possa impactar positivamente um maior número de paranaenses, gerando desenvolvimento sustentável e qualidade de vida”, diz Erika.

TRANSFORMAÇÃO – O gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, Luiz Marcelo Padilha, ressalta a importância de conectar a pesquisa promovida nas instituições de ensino com o mercado de trabalho. “Acreditamos que a inovação permite transformar e trazer mudanças significativas para a sociedade. A nossa parceria vem nesse sentido, de fazer acontecer e ampliar as conexões do ambiente acadêmico com o mercado de trabalho, de modo que as soluções apresentem benefícios para todos os envolvidos e elas possam alavancar ainda mais os pequenos negócios”, comenta.

Os inscritos na capacitação atuam nos NITs ligados às universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP), do Paraná (Unespar). Além do público das instituições de ensino, os gerentes regionais do Sebrae/PR também participam dessa qualificação.