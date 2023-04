Esbanja: JANJA É VISTA FAZENDO COMPRAS EM LOJA DE LUXO EM PORTUGAL

A primeira-dama Janja da Silva foi vista, nesta sexta-feira (21), fazendo compras na loja de luxo Zegna, em Lisboa, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Portugal.

Procurada pela CNN, a assessoria de Janja informou que “houve um imprevisto” e ela “saiu para comprar uma gravata para o presidente. A loja em questão era a mais próxima e de fácil acesso”.

Primeira-dama Janja da Silva fazendo compras na loja Zegna, em Portugal.

A comitiva presidencial ficará em Portugal entre os dias 21 e 25 e depois parte para Madri, na Espanha, onde ficará entre os dias 25 e 26.

No dia 22, Lula participa da Cimeira Luso-Brasileira, encontro promovido pelo governo português, com a presença do presidente Marcelo Rebelo e do primeiro-ministro António Costa. O evento bilateral acontece pela primeira vez, depois de um hiato de sete anos.

No dia 23 a agenda está em aberto, mas espera-se que Lula visite a Câmara Municipal de Lisboa.

No dia 24, o presidente viaja de manhã a Matosinhos para encontros com empresários e de tarde participa da entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque.

Após recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em assinar o prêmio de 100 mil euros, atribuído em 2019, o cantor e compositor será homenageado em cerimônia no Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, nos arredores de Lisboa, com a participação de Lula.

No dia 25, o chefe do Executivo resolveu evitar polêmicas e decidiu não participar da sessão solene de comemoração da Revolução dos Cravos, no parlamento português.

A presença do brasileiro e, principalmente, a possibilidade de Lula discursar na cerimônia, que celebra o episódio histórico de deposição da ditadura salazarista em 1974, gerou controvérsia política na Assembleia da República e oposição de partidos políticos.

Na tarde do dia 25, Lula viajará a Madri. A agenda na Espanha ainda não está definida, mas Lula deve se reunir com empresários e com autoridades, entre eles o presidente Pedro Sánchez.