Feminicídio: HOMEM MATA MULHER A TIROS E DEPOIS COMETE SUICÍDIO EM FOZ DO IGUAÇU

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.) da PM, uma equipe foi acionada por volta das 23h inicialmente após disparos de arma de fogo. Chegando no local, encontraram o homem e a mulher caídos no quintal de uma residência. Ao lado do homem estava um revólver.

O solicitante, um adolescente filho da mulher, afirmou aos policiais, assim como outras testemunhas, que os dois tiveram uma discussão. Depois ele ouviu disparos de arma de fogo e acionou a polícia via 190.

“Ao buscar informações sobre esse caso, a gente conseguiu levantar com as pessoas que moram ali próximas e também com o próprio solicitante, um adolescente, de que aqueles indivíduos eram um casal e que teria ocorrido uma discussão e em razão disso esse masculino efetuou disparos contra a mulher e posteriormente contra si mesmo”, afirmou o tenente da PM Gabriel Battesini.

Conforme a PM, equipes do Siate foram acionadas, mas foi constata a morte de Elisangela ainda no local. Valdemir apresentava sinais vitais e foi encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, onde morreu horas depois.

Em nota a Polícia Civil informou que as investigações estão em curso. Testemunhas já foram ouvidas e diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do crime.