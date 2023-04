Segurança: PREFEITURA INICIA SEMANA DE VISTORIAS E COMBATE À DENGUE NA REGIÃO LESTE

A Prefeitura de Foz do Iguaçu deu início, nesta segunda-feira (24), a uma nova mobilização de combate à dengue na região Leste da cidade, que envolve bairros como o Jardim São Paulo, Morumbi e Portal da Foz. A região é apontada pelo mapa de calor do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) com os maiores índices de notificações para a doença.

A ação seguirá até sábado (29) com vistorias a quase 5 mil imóveis para verificação dos quintais e orientações pelas equipes CCZ e demais servidores da prefeitura. Nos locais onde forem encontrados criadouros do mosquito, os proprietários serão autuados pelos fiscais da Secretaria da Fazenda.

A multa está prevista no decreto nº 31.240, publicado no dia 15 de março, que instaurou situação de emergência no município devido à epidemia de dengue e alerta da introdução da Chikungunya. O decreto notifica todos os proprietários e/ou responsáveis de imóveis a cumprir o Código de Posturas e manter limpos os quintais, terrenos e edificações, retirando todo o mato, lixo e materiais que acumulem água e possibilitam a criação do Aedes aegypti.

Mobilização

De acordo com a supervisora técnica do CCZ, Renata Defante Lopes, essa é a terceira vez que o município promove ações de combate à dengue região Leste, onde já foram recolhidas mais de 280 toneladas de entulhos.

“Já fizemos a remoção de materiais que pudessem acumular água, orientamos à população com panfletos e entrega de sacos de lixo e novamente estamos voltando com informações sobre o descarte correto de resíduos, a limpeza dos quintais e a remoção de criadouros. Dessa vez, com o apoio da fiscalização para tentar resolver esse problema, que é histórico”, afirmou.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, cerca de 70% dos criadouros do mosquito da dengue são os pequenos depósitos, encontrados dentro das residências. Por isso, as ações serão intensificadas para eliminar todos possíveis criadouros.

Caso seja identificada a situação de risco, com acúmulo de lixo ou focos do mosquito da dengue, a Secretaria da Fazenda emitirá multa ao proprietário, que pode chegar a R$ 10,7 mil. A multa será aplicada em dobro ao responsável que não fizer a limpeza mesmo após a autuação, conforme previsto na lei complementar nº 07/1991.

“A prefeitura tem feito a parte dela, mas solicitamos novamente o apoio e a colaboração dos moradores nessa luta que é de todos”, disse Renata.

Foz do Iguaçu tem mais de 37 mil notificações para a dengue e 3.391 casos confirmados para a doença. Os casos de Chikungunya somam 246 de não residentes e 139 de moradores, além de 898 notificações.