Desconfiança: MP INVESTIGA CASAMENTO DE PREFEITO COM ADOLESCENTE DE 16 ANOS

O Ministério Público do Paraná confirmou nesta terça-feira (25) que há “procedimentos em andamento” para investigar o casamento do prefeito de Araucária, Hissam Hussein Dehaini (sem partido), de 65 anos, com uma adolescente de 16 anos.

Por se tratar de um caso envolvendo menor de idade, o MPPR disse que as apurações são sigilosas. Por isso, detalhes sobre os procedimentos não serão repassados pelo órgão. A promotoria confirma, no entanto, que há mais de uma investigação aberta.

“O Ministério Público do Paraná informa que há procedimentos em andamento sobre o caso. Como envolve adolescente, por força de lei, todas as informações referentes ao fato em apuração são sigilosas”, diz a íntegra da nota.

Hissam Hussein Dehaini casou-se com a adolescente no dia 12 de abril. O ato não é ilegal, uma vez que a menina havia completado 16 anos, que é a idade mínima para o casamento no Brasil, desde que autorizado pelos pais ou responsáveis legais.

O caso ganhou repercussão ainda maior porque o prefeito nomeou a sogra dele, Marilene Rode, como secretária municipal de Cultura e Turismo. O ato executivo foi assinado em 13 de abril, uma dia após o casamento.

Duas semanas antes, no dia 1º de abril, Hissam Hussein Dehaini nomeou a tia da adolescente, Elizangela Rode, como diretora-geral da secretaria.

O prefeito de Araucária, município da região metropolitana de Curitiba, já se envolveu em outros casos suspeitos de nepotismo. Durante o primeiro mandato no Executivo, iniciado em 2017, ele nomeou a ex-esposa, duas filhas, um cunhado e um genro para cargos público. O caso chegou a ser investigado, mas foi arquivado em 2019 pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Hissam Hussein Dehaini separou-se da ex-esposa em 2022. Ele mantém um relacionamento com a atual companheira, pelo menos, desde o ano passado. Portanto, a jovem tinha, no máximo, 15 anos. A diferença de idade entre eles é de 49 anos.

Atual esposa de Hissam Hussein Dehaini (à esq.) foi eleita “2ª Princesa Teen 2022” aos 15 anos de idade (Reprodução/Redes sociais)

O idoso está no segundo mandato na Prefeitura de Araucária. O empresário elegeu-se pela primeira vez em 2016 e foi reeleito em 2021. No pleito mais recente, ele declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 14 milhões em bens.

Por meio de nota, a Prefeitura de Araucária afirmou nesta terça-feira (25) que “apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados”.

Sem comentar diretamente sobre o casamento do prefeito com a adolescente de 16 anos, a prefeitura afirmou que a nomeação da mãe dela como secretária de Cultura e Turismo não é ilegal e defendeu que a “servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo”.