Entenda: HOSPITAL MUNICIPAL PROMOVE MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE LAQUEADURA E VASECTOMIA

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck deu início a um mutirão de cirurgias de vasectomia e de laqueadura, com o objetivo de agilizar a fila de espera para esses procedimentos, acumulada devido à pandemia da Covid-19.

Segundo a diretora técnica da instituição, Bárbara Castro, tanto a laqueadura como a vasectomia são cirurgias simples, em que não há a necessidade de internação. “Os procedimentos serão realizados ambulatorialmente e não irão impactar na ocupação dos leitos, pois são de execução rápida”, explicou a diretora.

De acordo com o diretor-presidente da unidade hospitalar, André Di Buriasco, “o objetivo é atender a demanda reprimida, acumulada em decorrência da Covid-19. No caso da vasectomia, os pacientes estão sendo chamados para a consulta com o especialista e saem já com pedido de cirurgia para a Secretaria Municipal de Saúde.

Quanto à laqueadura, segundo o diretor-presidente, as pacientes passam pela triagem, onde recebem o pedido de exames e o encaminhamento do procedimento.

Nova Lei

A nova Lei nº 14.443, sancionada em 2 de setembro de 2022, reduziu de 25 para 21 anos a idade mínima para realizar esterilização voluntária em homens e mulheres com capacidade civil plena.

O documento acabou com a exigência de autorização do marido ou da esposa para fazer procedimentos de laqueadura ou vasectomia. Segundo a Lei de Planejamento Familiar de 1996, a esterilização dependia do consentimento expresso de ambos os cônjuges.