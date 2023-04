Feriado Prolongado: DE TIRADENTES GARANTE MOVIMENTO EM ATRATIVOS TURÍSTICOS DE FOZ

O feriado prolongado de Tiradentes garantiu movimento forte nos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu. De sexta-feira e domingo (21 a 23 de abril), os números de visitação no Parque Nacional do Iguaçu, Circuito Turístico da Itaipu Binacional e Marco das Três Fronteiras superaram as expectativas. Na região da Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, os turistas aproveitaram para conhecer novos roteiros incluindo opções tradicionais e novas da iniciativa privada, como a Roda Gigante, o espetáculo de água e luzes do Movie Car, complexo Dreams Park Show, Parque das Aves e a gastronomia e compras nos países vizinhos.

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, recebeu mais de 25,2 mil visitantes no feriadão de Tiradentes. O dia de maior visitação, segundo dados da concessionária Urbia Cataratas, foi o sábado (22), com 10.149 ingressos na unidade de conservação. O último ano com três dias neste mesmo feriado foi 2019 e trouxe 30.547 turistas, no melhor ano de visitação anterior à pandemia. O feriado de 2023 teve uma procura próxima ao de 2022, com 24.297 visitantes, porém, no ano passado, a data contou com quatro dias, um a mais que este ano.

Os brasileiros representam 79% da visitação total, com 19.972 pessoas. O estado que mais visitou foi Paraná, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Ceará, Acre e Espírito Santo.

Experiência

O contato com a beleza das Cataratas do Iguaçu deixou boas lembranças aos visitantes. Leandro Albino contou que ficou encantado com a experiência. “Lugar indescritível para apreciar essas maravilhas. Caminhamos e encontramos vários mirantes, cada um com a sua beleza. Ao se aproximar do final é a melhor parte, quando há a passarela bem pertinho das quedas.”

Quem fez todos os passeios do parque e amou foi a Íris Floriano. “Lindo demais, uma experiência incrível. Fiz os passeios de barco e helicóptero também. Se você puder fazer os dois, faça, pois um não anula o outro e complementa a visita, são visões diferentes da mesma maravilha.”

O visitante Leandro Farias recomenda o passeio e irá retornar. “Uma experiência única! O visual é impressionante, muito lindo mesmo. O parque está bem estruturado, supera bastante outros parques no país. Ficamos bastante tempo no parque apreciando e não correndo para fazer tudo.”

Outro apaixonado pelo Patrimônio Mundial Natural é Carlos Ribeiro. “Um passeio excelente e visão espetacular das Cataratas do Iguaçu. Deixo meu elogio ao serviço contínuo de ótimos ônibus, que nos levam da entrada até bem perto das Cataratas por estrada asfaltada.”

Itaipu e três países

O feriado prolongado também garantiu boa visitação no Complexo Turístico da Itaipu Binacional. Os atrativos da usina recenaram no período mais de 8,4 mil visitantes. Deste total, 1.233 são moradores da região lindeira. O vertedouro aberto da barragem ajudou a atrair mais visitantes. O vertimento prossegue ao menos até o dia 30 de abril, segundo projeções da Diretoria da usina.

O local mais charmoso de Foz do Iguaçu, o Marco das 3 Fronteiras recebeu mais de 7,3 mil pessoas nos três dias do feriado. O de maior movimento foi sábado, quando 2.870 pessoas passaram pelo atrativo. Ao todo, visitantes de 29 países passaram pelo complexo de atrativos próximo ao encontro de Brasil, Paraguai e Argentina. Os brasileiros foram maioria, seguidos por argentinos, colombianos, chilenos, paraguaios, estadunidenses, irlandeses, alemães, chineses, entre outros.

Próximo final de semana tem feriado prolongado do Dia do Trabalhador

O próximo final de semana também deverá ser de grande movimentação nos atrativos turístico, comércio, gastronomia e rede hoteleira de Foz do Iguaçu. O Dia do Trabalhador (1º de maio), cai na segunda-feira, possibilitando aos visitantes “espichar” mais um dia na Tríplice Fronteira.

Até o final do ano, o calendário prevê mais feriados que caem entre quinta e sexta-feira, ou entre segunda e terça-feira. Após o feriado do Dia do Trabalhador, a próxima data especial será em 10 de junho (sexta-feira), dia de aniversário do município de Foz do Iguaçu, o dia do Padroeiro São João Batista será em 24 de junho (sexta-feira). Na sequência tem o Corpus Christi, que ocorre numa quinta-feira (16 de junho e o dia 17 será ponto facultativo).

Outro feriado nacional com bom potencial para o turismo é o da Proclamação da República em 15 de novembro, uma terça-feira. A Independência do Brasil (7 de setembro) este ano será numa quarta-feira, o mesmo acontecerá com os dias de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). Os três feriados são nacionais. O Natal (25 de dezembro) será num domingo em 2022. Nas datas funciona normalmente serviços de coleta de lixo, limpeza pública, saúde e segurança.