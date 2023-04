Medidas: 58 SERVIDORES DO GSI SÃO EXONERADOS PELO GOVERNO LULA

58 servidores do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) foram exonerados nesta quinta-feira (27) após a crise gerada com a divulgação de imagens do ex-ministro Gonçalves Dias no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Ontem, 29 funcionários do GSI já haviam sido desligados. 24 deles eram oriundos das Forças Armadas.

Entre eles estavam os secretários de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, brigadeiro Max Moreira, de Segurança e Coordenação Presidencial, general Marcius Netto, e de Coordenação de Sistemas, contra-almirante, Marcelo Gomes.

Também foram exonerados o diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional, coronel Ivan Karpischin, cinco supervisores e outros cinco assistentes.

INDEFINIÇÃO NO GSI

Em meio à crise interna no GSI, ainda não foi definido se um militar ou um civil ficará à frente do GSI.

O general Gonçalves Dias pediu afastamento do cargo de ministro do GSI no dia 19 deste mês. Quem assumiu a pasta, mas de forma interina, foi Ricardo Capelli, interventor na segurança pública do Distrito Federal após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Capelli atuou como principal assessor do atual ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). Anteriormente, ele foi secretário Nacional de Esporte Educacional e de Incentivo ao Esporte nos dois governos do PT, de Lula e Dilma Rousseff. Formado em jornalismo, ele ainda é pós-graduado em administração pública pela FGV.

