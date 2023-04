Não Perca: PREFEITURA FAZ CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fez a primeira convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo de Estágio 001/01/2023. Os estudantes deverão se apresentar junto à Diretoria de Gestão de Pessoas, localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 280, Centro, nos dias e horários determinados no edital, publicado nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial do Município.

O período de apresentação começa nesta sexta-feira (28) e segue até o dia 05 de maio, das 7h30 às 10h. Estão sendo convocados estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras (Licenciatura), Formação de Docentes de Educação Infantil e Direito.

Os candidatos aprovados e classificados no PSS devem portar os seguintes documentos:

– Carteira de Identificação – RG (original e fotocópia);

– Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia);

– Carteira de Vacinação (original e fotocópia), inclusive comprovante de vacinação contra a Covid-19;

– Título de Eleitor (original e fotocópia);

– Declaração de matrícula escolar (original e fotocópia) expedida há no máximo 60 (sessenta) dias;

– Os candidatos que se declararam Baixa Renda devem comprovar esta condição no ato da convocação, através do Cadastro Único (CadÚnico).