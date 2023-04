Votação: PL DAS FAKE NEWS FICA SEM AGÊNCIA PARA FISCALIZAR INTERNET

O deputado Orlando Silva (PC do B-SP) protocolou na noite desta 5ª feira (27.abr.2023) a versão final do PL das fake news (2.620 de 2020). Eis a íntegra (577 KB). O projeto de lei irá para votação no plenário da Câmara dos Deputados na 3ª feira (2.mai).

No dia 25 de abril, os deputados aprovaram o requerimento de urgência para o PL. A votação teve 238 a favor e 192 contra – eis a tabela com o voto de cada congressista.

O projeto de lei propõe a regulação das plataformas digitais, como Google, Meta, Twitter e TikTok. Foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara desde 2020. Leia aqui a íntegra (194 KB) da 1ª proposta apresentada ao Congresso, em 3 de julho de 2020.

Se o novo texto for aprovado na Câmara, retornará para a análise do Senado.

Ao Poder360, o deputado Orlando Silva disse estar “otimista” quanto à votação do projeto em plenário.

“Acredito que poderemos aprovar o texto. O relatório dialoga com tudo o que ouvi nos últimos dias. O esforço é para garantir a liberdade de expressão, mas também garantir a responsabilização das plataformas digitais”, afirmou.

O congressista também destacou que “O Brasil poderá ajudar no debate mundial de regulamentação de mídia se a lei for aprovada nesse momento.”

INSPIRAÇÕES

De acordo com Ricardo Campos, diretor do Legal Grounds Institute e docente na Faculdade de Direito da Goethe Universität Frankfurt am Main, que colaborou na construção do PL das fake news, as principais mudanças no texto inicial se deram com a aprovação da Digital Markets Act, a regulamentação de mídia na União Europeia, em 2022.

“A grande novidade desta versão para o debate de 3 anos atrás é que houve uma aproximação com o novo regulamento europeu. O Brasil teve inspiração concreta, como aconteceu com a Lei de Proteção de Dados”, afirmou.

Sobre a similaridade das discussões, Ricardo Campos destacou que as mudanças no texto do projeto se deu pelo “problema” enfrentado tanto na Europa, quanto no Brasil.

“O problema é a defesa da democracia. Temos poucas empresas privadas que administram a liberdade de expressão da população e ganham dinheiro com isso, por meio da venda de anúncios. Esses foi um ponto crucial para a aproximação da proposta europeia com a brasileira”, disse.

Para o especialista em regulamentação de mídia e IA (Inteligência Artificial), o projeto construído pelo deputado Orlando Silva “atende às expectativas internacionais quanto às discussões que existem sobre o tema. Há muitos pontos em que o Brasil está inovando.”

O docente também sinalizou quanto à inspiração na regulação de mídia australiana quanto ao pagamento das empresas de jornalismo pelas big techs. A determinação gerou US$ 200 milhões.

“Esse é o momento de se garantir o direito com a aprovação do projeto. Como isso irá funcionar no Brasil é uma discussão para outro momento, o da implementação. Temos em nossa proposta várias inspirações que, juntando, viramos uma referência global no assunto”, afirmou.