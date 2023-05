Capital: BOLSONARISTAS FAZEM MANIFESTAÇÃO EM DEFESA DA CPMI DO GOLPE

Um grupo de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram hoje, no Centro Cívico, em Curitiba, uma manifestação em defesa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (COMI) criada pelo Congresso para investigar a invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. Nas faixas, os manifestantes pedem ainda o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticam o projeto em discussão na Câmara Federal que pretende combater as fake news nas redes sociais.

Entre os organizadores do evento está o vereador de Curitiba, Rodrigo Reis (União Brasil). O protesto também exibe slogans ligados ao bolsonarismo, como defesa de “voto impresso”. “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, e “Supremo é o povo”. Os participantes pedem ainda a libertação dos presos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.