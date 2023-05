Cultura: AGÊNCIA DO TRABALHADOR DA CULTURA CELEBRA EXPANSÃO DE ATENDIMENTOS NO INTERIOR DO PARANÁ

A Agência do Trabalhador da Cultura (ATC), a única do Brasil dedicada exclusivamente ao setor cultural, celebra neste Dia do Trabalhador um importante avanço. A partir de um intenso trabalho de descentralização, a Agência alcançou o marco de 19 municípios do Estado com fluxo direto de atendimentos e intermediação de vagas de para profissionais da área.

Além de Curitiba, onde a ATC tem sede física, a equipe atendeu pessoas de Cornélio Procópio, Ibiporã, Mandirituba, Laranjeira do Sul, Quedas do Iguaçu, Palotina, Irati, Marialva, Palmeira, Ubiratã, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Guaíra, Assis Chateaubriand, Telêmaco Borba, Rio Negro, Campina Grande do Sul, União da Vitória e Medianeira.

“A Agência do Trabalhador da Cultura vem demonstrando grandes resultados não somente na abertura e especificidade de vagas destinadas ao setor, mas também no alcance dessas oportunidades. É gratificante termos essa marca de 19 cidades pelo Interior e pretendemos crescer cada vez mais, através de oportunidades locais de cada região e projetos de circulação”, afirma o gerente da ATC, Phablo Bozza.

No primeiro quadrimestre de 2023, foram 2.438 atendimentos em todo o Paraná, sendo que mais de 90% deles têm caráter remoto, através de e-mail, telefone e WhatsApp.

“Os dados reforçam a importância de descentralizar cada vez mais o trabalho da Agência do Trabalhador da Cultura, conectando profissionais com empregadores do setor em todo o Paraná”, diz Bozza. Atualmente, já são mais de 1.565 trabalhadores cadastrados na base de candidatos.

CULTURA NA ECONOMIA – Segundo dados do Observatório Itaú Cultural divulgados em abril deste ano, a economia da cultura e das indústrias criativas do Brasil movimentou R$ 230,1 bilhões em 2020, superando a indústria automobilística. O valor é o equivalente a 3,11% do Produto Interno Bruto (PIB).

Nesse cenário de crescimento, o Paraná ocupa uma posição de destaque em âmbito nacional. Números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), que computa o volume real de empregos criados com carteira assinada, apontam que em março deste ano o Estado ocupou o terceiro lugar nacional no ranking de criação empregatícia na área cultural, ficando atrás apenas dos dois grandes polos culturais do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro.

“Essas são evidências expressivas que demonstram a força econômica inquestionável da cadeia da economia criativa”, afirma a secretária estadual de Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “A Secretaria, bem como a Agência do Trabalhador da Cultura, estão atentas a esse boom da economia criativa e estamos trabalhando intensamente em favor da mediação e da ampliação de oportunidades para trabalhadoras e trabalhadoras da área”.

AGÊNCIA – A Agência do Trabalhador da Cultura é um posto avançado da Agência do Trabalhador e oferece os serviços de atendimento e cadastramento de profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) das variadas atividades culturais. Ela opera na sede da Secretaria.

Seu principal objetivo é facilitar a oferta de vagas de emprego no setor cultural para os paranaenses. Dessa forma, a Agência promove o encontro entre quem está disponível para trabalhar e quem precisa montar equipes e elencos para contratos e projetos específicos. Além disso, a intenção é produzir dados e indicadores visando o fortalecimento das políticas públicas de Cultura no Estado.

Serviço:

Agência do Trabalhador da Cultura

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 240 – Curitiba

Atendimento presencial ou remoto: de segunda à sexta, das 9h às 17h

Telefone/Whatsapp: (41) 3321-4743

E-mail: agenciacultura@secc.pr.gov.br